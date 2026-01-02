За паризьким зразком: Трамп анонсував будівництво Тріумфальної арки у Вашингтоні
- Дональд Трамп анонсував початок будівництва Тріумфальної арки у Вашингтоні, яке планують завершити до 4 липня 2026 року.
- Арка базуватиметься на дизайні паризької Тріумфальної арки і розташовуватиметься навпроти Меморіалу Лінкольна, через річку Потомак.
Президент США Дональд Трамп заявив, що вже за два місяці у Вашингтоні почнуться роботи над будівництвом Тріумфальної арки.
Тріумфальну арку у столиці США планують відкрити до 4 липня 2026 року – в межах святкування 250-річчя країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Що відомо про будівництво Тріумфальної арки у США?
Частково арку у Вашингтоні планують базувати на дизайні Тріумфальної арки у Парижі – і, за словами Трампа, візуалізації цього проєкту вже продемонстровані в Овальному кабінеті. Споруду зведуть через річку Потомак, навпроти Меморіалу Лінкольна, на ділянці біля мосту. Трамп підкреслив, що саме це місце ідеально підійде для монумента.
Зведення арки – це лише частина масштабного перепланування столиці США у стилі Трампа. Лише за останній рік у Білому домі відбулися суттєві зміни: Східне крило знесли для будівництва просторої бальної зали, в інтер'єрі з'явилися позолочені акценти, а також змінився й трояндовий сад.
Нещодавно Трамп заявив, що будівництво Тріумфальної арки у Вашингтоні має бути головним завданням головного радника з питань внутрішньої політики Вінса Гейлі.
Але, чесно кажучи, нова арка, будівництво якої візьме на себе Гейлі, буде набагато кращою за ту, яку замовив Наполеон Бонапарт. Вона просто вражає. Просто вражає з усякого погляду,
– заявив Трамп.
Які ще новини з США варто знати?
У США посилили контроль над видачею грін-карт, і вже зараз людям, що прагнуть їх отримати, доведеться зіштовхнутися з кількома значними змінами.
Також вже з початку 2026 року туристи у США платитимуть більше, ніж американці, за вхід до національних парків та заповідників. Власники бізнесів неподалік стурбовані, що це може негативно вплинути на локальну економіку.