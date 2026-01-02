Триумфальную арку в столице США планируют открыть до 4 июля 2026 года – в рамках празднования 250-летия страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что известно о строительстве Триумфальной арки в США?

Частично арку в Вашингтоне планируют базировать на дизайне Триумфальной арки в Париже – и, по словам Трампа, визуализации этого проекта уже продемонстрированы в Овальном кабинете. Сооружение возведут через реку Потомак, напротив Мемориала Линкольна, на участке возле моста. Трамп подчеркнул, что именно это место идеально подойдет для монумента.

Возведение арки – это лишь часть масштабной перепланировки столицы США в стиле Трампа. Только за последний год в Белом доме произошли существенные изменения: Восточное крыло снесли для строительства просторного бального зала, в интерьере появились позолоченные акценты, а также изменился и розовый сад.

Недавно Трамп заявил, что строительство Триумфальной арки в Вашингтоне должно быть главной задачей главного советника по вопросам внутренней политики Винса Хейли.

Но, честно говоря, новая арка, строительство которой возьмет на себя Гейли, будет намного лучше той, которую заказал Наполеон Бонапарт. Она просто поражает. Просто впечатляет со всякого взгляда,

– заявил Трамп.

