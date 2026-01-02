Тріумфальну арку у столиці США планують відкрити до 4 липня 2026 року – в межах святкування 250-річчя країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Цікаво Статистика жахає: омбудсман назвав, скільки людей насправді виїхали за кордон

Що відомо про будівництво Тріумфальної арки у США?

Частково арку у Вашингтоні планують базувати на дизайні Тріумфальної арки у Парижі – і, за словами Трампа, візуалізації цього проєкту вже продемонстровані в Овальному кабінеті. Споруду зведуть через річку Потомак, навпроти Меморіалу Лінкольна, на ділянці біля мосту. Трамп підкреслив, що саме це місце ідеально підійде для монумента.

Зведення арки – це лише частина масштабного перепланування столиці США у стилі Трампа. Лише за останній рік у Білому домі відбулися суттєві зміни: Східне крило знесли для будівництва просторої бальної зали, в інтер'єрі з'явилися позолочені акценти, а також змінився й трояндовий сад.

Нещодавно Трамп заявив, що будівництво Тріумфальної арки у Вашингтоні має бути головним завданням головного радника з питань внутрішньої політики Вінса Гейлі.

Але, чесно кажучи, нова арка, будівництво якої візьме на себе Гейлі, буде набагато кращою за ту, яку замовив Наполеон Бонапарт. Вона просто вражає. Просто вражає з усякого погляду,

– заявив Трамп.

Які ще новини з США варто знати?