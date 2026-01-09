Туреччину паралізував потужний шторм: вітер перекидає вантажівки і не дає літакам приземлитися
- Туреччину накрив потужний шторм, який спричинив руйнування та транспортний колапс в Стамбулі та на заході країни.
- Шторм ускладнив повітряне, наземне та морське сполучення, а синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру.
Туреччину накрив потужний шторм, який уже призвів до серйозних руйнувань та транспортного колапсу в низці регіонів, зокрема у Стамбулі та на заході країни. Через шквальний вітер і сильні пориви негоди дахи будинків буквально зриває та відносить на десятки метрів, а на автошляхах фіксують численні аварії.
Про ситуацію у регіоні розповіло видання Turkish Minute.
Яка ситуація у Стамбулі зараз?
Очевидці публікують відео, на яких видно, як великогабаритний транспорт втрачає керування, а дорожні служби змушені перекривати рух через небезпечні умови. Водіїв закликають утриматися від поїздок, особливо відкритими ділянками трас і мостами.
Вантажівки перекидає сильний вітер: дивіться відео
Серйозні проблеми виникли й у повітряному сполученні. В аеропорту Стамбула один із літаків не зміг здійснити посадку через сильний вітер. За даними авіаційних служб, затримки та скасування рейсів можливі й надалі, доки погодні умови не покращаться. Пасажирів просять стежити за оновленнями від авіакомпаній.
Літаки не можуть приземлитися: дивіться відео
Не менш драматична ситуація спостерігається на морі. Як пише Anadolu Ajansı, біля причалів через шторм піднялися високі хвилі, які б'ються об набережні та портові споруди. Морське сполучення в окремих районах тимчасово призупинене, пороми не виходять у рейси, а судна намагаються утриматися біля причалів у вкрай складних умовах.
Через шторм піднялися високі хвилі: дивіться відео
Що кажуть метеорологи?
Синоптики попереджають, що шторм супроводжується поривами вітру, які місцями досягають небезпечних значень, і радять мешканцям не виходити без потреби на вулицю, триматися подалі від рекламних щитів, дерев і ліній електропередач.
Екстрені служби переведені в посилений режим роботи та реагують на повідомлення про пошкодження будівель і інфраструктури.
Які ще стихійні лиха сколихнули світ останнім часом?
- Америку та Європу накрив сніговий шторм, який спричинив загибель двох людей. У США скаржаться на масові затримки рейсів. У Бразилії шторм повалив 24-метрову копію статуї Свободи. Тоді система цивільної оборони оголосила червоний рівень небезпеки, але, на щастя, ніхто не постраждав.
- А на початку грудня масштабне стихійне лихо накрило Шрі-Ланку, Індонезію та Таїланд. Загинуло понад 1200 осіб, ще понад 800 зникли безвісти, відомо про затоплення цілих міст, руйнування інфраструктури, проблем з транспортом, електропостачанням та доступом до питної води.