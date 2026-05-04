Сніг і вітер, від якого гойдалися мінарети: Туреччину накрив сильний шторм
- Сильний шторм та снігопади накрили Туреччину, зокрема постраждали сільськогосподарські угіддя і будівлі в Шанлиурфі.
- Негода спричинила загибель однієї людини, 40 поранених, закриття доріг та школи.
Зима повернулася у травні до Туреччини. У багатьох частинах країни температура різко впала, почався шторм, дощі та навіть сніг.
Міністерство внутрішніх справ країни оголосило попередження про небезпеку для багатьох провінцій, зокрема Стамбулу. 24 Канал зібрав інформацію, що відомо про негоду у Туреччині наразі.
Що відомо про негоду у Туреччині?
Серйозно від шторму і граду постраждало місто Шанлиурфа, де затопило сільськогосподарські угіддя та пошкодило численні будівлі.
Сильний вітер також виривав дерева з корінням. Під впливом шквалів гойдалися мінарети при мечетях, також повідомляли про обвал одного із них.
У деяких районах було призупинено навчання.
Руйнування після негоди / Фото місцевих ЗМІ
Не минулося без жертви та постраждалих. Відомо, що одна людина загинула, ще 40 людей отримали поранення. Значна частина постраждалих уже виписалася з лікарень.
Провінції з "жовтим кодом" попереджень / Фото МВС Туреччини
3 державні дороги були частково закриті для вантажівок і евакуаторів через снігопад.
Важливо! Мешканців та туристів просять бути обережними. Ще можливі раптові повені, перебої у транспорті, ожеледиця в засніжених районах, пошкодження дахів та падіння дерев.
Негода у Туреччині / Фото місцевих ЗМІ
Експерт з прогнозів погоди в Головному управлінні метеорології Міністерства навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Ченгіз Челік повідомив, що холодна та дощова погода залишить країну у середу, 6 травня.
Але 5 травня ще очікується нова хвиля негоди. Опади торкнуться майже всієї країни.
Наразі триває оцінка збитків та роботи з відновлення там, де негода стихія уже пронеслася.
Травневий сніг в Туреччині / Фото місцевих DHA
До речі, таку негоду у Туреччині пояснюють глобальною кліматичною нестабільністю. До того ж країна має складний рельєф, що підсилює ефект від кліматичних явищ.
Експерти відзначають, що подібні випадки є частиною загальної тенденції: весна стає менш передбачуваною, а погодні явища – більш руйнівними.
Негода у різних частинах Туреччини / Фото TRT Haber
Чи є загроза для України?
В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу 29 квітня представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначала, що поки погоду в Україні визначатиме підвищений атмосферний тиск.
Тож небезпечних явищ синоптики наразі не передбачають – ані пилової бурі, ані сильного вітру.
Стихійні лиха у світі: останні новини
У середині квітня масштабна негода з торнадо, градом і повенями накрила США. Тоді під загрозою опинилися понад 50 мільйонів людей, стихія розкинулася від Техасу до Мічигану.
На початку квітня рекордний вітер зафіксували у Норвегії. Через шторм "Дейв" понад 6 000 людей залишилися без світла.
А Туреччину у той період накрила піщана буря. Постраждали провінції Адана, Хатай, Мугла та Анталія – там все стало яскраво-помаранчевим, а повітря важким для дихання.