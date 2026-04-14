Німеччина підтримує обмеження виїзду українських чоловіків до ЄС, – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина підтримуватиме зусилля України обмежити виїзд чоловіків призовного віку до країн Європейського Союзу.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у Берлін у вівторок, 14 квітня та провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише DW.

Що відомо про українських чоловіків у Німеччині?

Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина підтримуватиме зусилля України в обмеженні виїзду чоловіків призовного віку до країн ЄС, пишуть "Новини.Live".

Це абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб була і надалі єдність українського суспільства, і для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати,

– заявив він.

Також Мерц додав, що Німеччина працюватиме над тим, аби біженці могли легше повернутися додому. Окрім того, уряд працюватиме спільно з Україною над обмеженням кількості чоловіків, що знайшли притулок у країні, адже важливо, аби чоловіки поверталися до України та "допомагали своїй країні".

Важливо! Станом на 9 березня 2026 року у Німеччині перебувало приблизно 1,34 мільйона біженців.

