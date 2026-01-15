50 000 людей сидять без світла: в Амстердамі відбувся вибух на електростанції
- Вибух на електростанції в Амстердамі залишив близько 50 000 людей без електропостачання, постраждали магазини та транспорт.
- Ніхто не постраждав, фахівці працюють над відновленням електропостачання і перевіряють безпеку інфраструктури.
У столиці Нідерландів велика частина історичного центру та західних районів міста залишилася без електропостачання через вибух на електростанції.
14 січня приблизно о 16:00 на одній з електростанцій Амстердама відбувся вибух, що залишив близько 50 000 людей без світла, повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.
Чому в Амстердамі зникло світло?
Після вибуху на електростанції понад 50 тисяч місцевих мешканців залишилися без електрики. Через цей блекаут чимало магазинів зачинилися передчасно, а також постраждав транспорт: трамваї по місту тимчасово не курсували.
Жителі Амстердама тим часом отримали екстрені повідомлення із проханням не користуватися ескалаторами та ліфтами, а також допомагати сусідам, що цього потребують.
Пожежна служба міста повідомила, що вибух на електростанції стався на електророзподільчому об'єкті, що розташований біля однієї з центральних вулиць міста. Вже зараз фахівці відновлюють електропостачання та перевіряють, чи буде безпечним користування інфраструктурою.
Під час вибуху ніхто не постраждав.
Які ще новини з Нідерландів варто знати?
Не так давно через снігопад та екстремально низьку температуру в аеропорту Амстердама Схіпголі довелося скасувати понад 800 рейсів. Через це тисячі людей були змушені ночувати прямо в аеропорту.
Також в новорічну ніч в Амстердамі загорілася історична церква. Внаслідок пожежі обвалилася вежа.