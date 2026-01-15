14 січня приблизно о 16:00 на одній з електростанцій Амстердама відбувся вибух, що залишив близько 50 000 людей без світла, повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.

Цікаво Мальовничий острів продається всього за 50 тисяч фунтів, але є цікавий нюанс

Чому в Амстердамі зникло світло?

Після вибуху на електростанції понад 50 тисяч місцевих мешканців залишилися без електрики. Через цей блекаут чимало магазинів зачинилися передчасно, а також постраждав транспорт: трамваї по місту тимчасово не курсували.

Жителі Амстердама тим часом отримали екстрені повідомлення із проханням не користуватися ескалаторами та ліфтами, а також допомагати сусідам, що цього потребують.

Пожежна служба міста повідомила, що вибух на електростанції стався на електророзподільчому об'єкті, що розташований біля однієї з центральних вулиць міста. Вже зараз фахівці відновлюють електропостачання та перевіряють, чи буде безпечним користування інфраструктурою.

Під час вибуху ніхто не постраждав.

