14 января примерно в 16:00 на одной из электростанций Амстердама произошел взрыв, оставивший около 50 000 человек без света, сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

Интересно Живописный остров продается всего за 50 тысяч фунтов, но есть интересный нюанс

Почему в Амстердаме исчез свет?

После взрыва на электростанции более 50 тысяч местных жителей остались без электричества. Из-за этого блэкаута немало магазинов закрылись преждевременно, а также пострадал транспорт: трамваи по городу временно не курсировали.

Жители Амстердама тем временем получили экстренные сообщения с просьбой не пользоваться эскалаторами и лифтами, а также помогать соседям, которые в этом нуждаются.

Пожарная служба города сообщила, что взрыв на электростанции произошел на электрораспределительном объекте, который расположен возле одной из центральных улиц города. Уже сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение и проверяют, будет ли безопасным пользование инфраструктурой.

Во время взрыва никто не пострадал.

Какие еще новости из Нидерландов стоит знать?