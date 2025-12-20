"Думала, буде дешевше": українка розкрила витрати на місяць в Іспанії

Українка, що живе в Іспанії, розкрила, скільки грошей потрібно для життя в Іспанії на двох.

Іспанія – це дуже популярна серед українців країна. Одні їдуть туди у відпустки, а інші переїздять до країни жити, повідомляє 24 Канал з посиланням на komvshan.ka.

Скільки коштує життя в Іспанії?

Найбільшою витратою у цій країні для українки є оренда житла. За трикімнатну квартиру з терасою, що розташована в гарному районі та всього за п'ять хвилин від моря, доводиться віддавати 1100 євро.

Але під час переїзду до Іспанії варто врахувати, що власники, скоріш за все, захочуть оплату за пів року наперед, або ж виписку доходів, тож до таких витрат також варто бути готовими.

За комунальні послуги (світло, воду, інтернет та рахунки за телефон) українка платить ще 150 євро. Наступний пункт витрат – це їжа.

В Україні ми жили на доставках, а зараз я готую вдома. І, чесно, я думала, буде дешевше. На двох виходить 500 євро на місяць – це звичайна їжа, без м'яса акули й лобстерів,

– поділилася українка.

В заклади українка ходить не дуже часто, і на один похід на двох витрачає приблизно 40 євро. В місяць це виходить близько 160 євро. А ось каву дівчина п'є вдома, аби заощадити 3 євро на день. Ще один пункт витрат – це транспорт.

Українка розповіла про витрати в Іспанії: дивіться відео

В пари є машина, тож на бензин доводиться витрачати приблизно 100 євро на місяць, і ще 40 євро йде на громадський транспорт.

Б'юті-послуги чоловіка – 18 євро стрижка. Мої б'юті послуги – нуль євро,

– додала дівчина.

20 євро на місяць витрачається на спорт, а ось бігає набережною українка та займається пілатесом на терасі безплатно. Остання категорія витрат – це спонтанні покупки, і на них пара виділяє 200 євро.

Тож на місяць життя в Іспанії двом людям потрібно приблизно 2300 євро.

