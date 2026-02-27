10 фраз, без яких у Німеччині ніяк: перед поїздкою варто їх вивчити

Якщо ви плануєте відправитися у подорож в Німеччину, необов'язково вивчати мову. Але кілька простих фраз допоможуть простіше орієнтуватися та завоювати повагу місцевих.

Для того, аби вивчити німецьку мову на високому рівні, знадобиться точно не один день. Втім, кілька фраз допоможуть заощадити час та дозволять не покладатися весь час на перекладач у телефоні, пише Busuu.

Які фрази німецькою варто запам'ятати?

Є кілька простих слів та фраз, що значно спростять подорож – і їх потрібно вивчати місцевою мовою перед будь-якою поїздкою за кордон. Ось основні фрази німецькою.

Guten Tag! – Добрий день!

Auf Wiedersehen – до побачення.

Entschuldigung – перепрошую.

Bitte – ласкаво прошу, будь ласка.

Danke – дякую.

Die Speisekarte, bitte – меню, будь ласка.

Prost! – Будьмо!

Ich brauche Hilfe – мені потрібна допомога.

Sprechen Sie Englisch? – Чи ви розмовляєте англійською?

Das habe ich nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? – Я цього не зрозумів/ла. Чи не могли б ви повторити?

Що ще потрібно знати перед поїздкою до Німеччини?

Німеччина – це країна, в якій проживає понад 80 мільйонів людей, і тому робити якісь узагальнення про неї майже неможливо. Втім, все ж можна зробити кілька речей, аби поїздка пройшла більш плавно та спокійно, пише Lonely Planet.

Пересувайтеся на двох колесах. Їзда на велосипеді у Німеччині – це дуже зручний спосіб швидко потрапити з однієї точки в іншу, а також насолодитися краєвидами. І в багатьох містах можна орендувати велосипед, тож цією можливістю слід обов'язково скористатися.

Бронюйте квитки на потяг заздалегідь. Квитки у Німеччині можуть коштувати чимало – і особливо у випадку, якщо ви купуєте їх в останню мить. Майже завжди потрібно доплатити за бронювання місця, але це точно того варто – інакше вам доведеться сидіти на підлозі у вагоні для зберігання велосипедів.

Купуйте все, що потрібно, до неділі. Шопінг у неділі в Німеччині обернеться великим провалом – в країні діє закон, що забороняє супермаркетам та торговим точкам працювати.

