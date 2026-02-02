Перші у світі: в Амстердамі заборонили рекламу м'яса на вулиці
- Амстердам став першою столицею у світі, яка заборонила рекламу м'яса у громадських місцях, щоб підтримати здорове харчування та зменшити викиди парникових газів.
- Нові правила, що почнуть діяти з 1 травня, торкнуться також авіаперельотів, круїзів та автомобілів з бензиновим двигуном, але не вплинуть на рекламу всередині магазинів.
Амстердам став першою столицею у світі, що проголосувала за заборону реклами м'яса у громадських місцях. Відтепер реклама будь-яких м'ясних продуктів зникне з білбордів, автобусних зупинок тощо.
Столиця Нідерландів стала першою столицею у світі, що схвалила зміни до підзаконних актів, що забороняють рекламу м'яса та викопних копалин у громадських місцях. Ця зміна – спроба змінити громадський простір, аби підтримати здоровіше харчування та зменшити викиди парникових газів, пише Food&Living Vegan.
Цікаво Не тільки Париж: ось 10 найромантичніших міст світу
Чому в Амстердамі заборонили рекламу м'яса?
Ще 22 січня радники проголосували за внесення змін до Загального місцевого регулювання міста. Раніше обмеження щодо реклами м'яса запроваджувалися з рекламодавцями шляхом добровільних угод – це робилося з 2020 року. Втім, зараз зміни формалізували.
Амстердам – це вже третє місто, після Утрехта та Зволле, що повністю заборонив рекламу м'яса та викопних копалин у громадських місцях: у автобусах, на всіх екранах тощо – і перша столиця, що вдалася до подібної заборони.
Очікується, що нові правила торкнуться не лише м'яса, але й авіаперельотів, круїзів та автомобілів з бензиновим двигуном. Власникам магазинів, як і раніше, дозволено рекламувати товар у власних приміщеннях, тож обмеження не вплинуть на плакати, що розміщенні всередині магазинів.
Цікаво! Першим містом, де рекламу м'яса заборонили, став Гарлем – це відбулося ще 2022 року. Після цього рішення ще сім нідерландських міст почали працювати над аналогічними заходами.
І дослідження показують, що такі заборони відображають громадську думку: більшість опитаних нідерландців підтримують перехід до рослинної дієти. Втім, поточне споживання білка у Нідерландах показує, що 60% все ще припадає на тваринний білок.
Наразі міська влада Амстердама має за мету досягти, аби до 2050 року 50% раціону місцевих мешканців складали рослинні продукти.
Нові правила почнуть діяти вже 1 травня, адже місту потрібний "розумний перехідний період", пише NL Times.
Які ще новини з Нідерландів варто знати?
У новорічну ніч у Нідерландах загорілася старовинна церква Вонделькерк. Розташована вона в Амстердамі, і внаслідок пожежі 150-річна вежа обвалилася.
Окрім того, Нідерланди до 2027 року планують закрити центри для українських біженців. Коли закінчиться термін тимчасового захисту ЄС, українці в країні самі муситимуть дбати про житло та медичне обслуговування.