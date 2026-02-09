"Неможливо відкладати гроші": українка розкрила найгіршу країну для заробітків
- Українка стверджує, що в Італії важко відкладати гроші через високі витрати на житло та продукти, які можуть досягати 1000 євро на місяць.
- Італія посідає 11 місце за середніми зарплатами в Європі, тоді як найвищі зарплати в Люксембурзі, Данії та Ірландії.
Чимало українців думають про переїзд за кордон, або ж про поїздку на сезонну роботу – втім, країну для цього потрібно обирати дуже уважно.
Переїзд до іншої країни – це рішення, яке потрібно дуже ретельно обміркувати. Особливо якщо мовиться про переїзд до Італії – адже українка переконана, що заощадити там гроші дуже непросто, повідомляє vale.rusova.
Чому в Італії неможливо відкладати гроші?
Українка поділилася, що середня заробітна плата у 2025 році в Італії складає 1500 – 1750 євро нетто на місяць. Водночас на задоволення лише базових потреб доводиться витрачати практично усю цю суму.
Наприклад, середня ціна на оренду житла в Італії складає:
- однокімнатна студія – 550 – 900 євро;
- двокімнатка – 750 – 1200 євро;
- трикімнатна – 1000 – 1600 євро.
Цьогоріч витрати на продукти в середньому становлять на одну людину від 200 до 350 євро на місяць – але лише за умови, що ви переважно харчуєтеся вдома, а товари купуєте у супермаркетах. Окрім того, в українки є машина, на яку також доводиться витрачати близько 150 євро на місяць.
Тобто принаймні 1000 євро щомісяця доводиться витрачати лише на це, не враховуючи комунальні послуги, покупку одягу, походи до лікарів та аптек, а також розваги.
Та насправді все залежить від пріоритетів. Бо навіть з зарплатою у 20000 євро можна залишатися з нулем до кінця місяця і так само з 1300 відкладати хоча б по 50 євро,
– поділилася українка.
В яких країнах Європи найвищі зарплати?
У рейтингу середніх зарплат у країнах Європи Італія посідає 11 місце, пише Euronews.
Натомість ось 10 країн, де працівникам платять в середньому найбільше:
- Люксембург – 6 775 євро;
- Данія – 5 634 євро;
- Ірландія – 4 890 євро;
- Бельгія – 4 832 євро;
- Австрія – 4 542 євро;
- Німеччина – 4 250 євро;
- Фінляндія – 4 033 євро;
- Швеція – 3 718 євро;
- Франція – 3 555 євро;
- Словенія – 757 євро.
