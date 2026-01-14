Налякані місцеві тікали з будинків: популярну точку Італії накрив землетрус

13 січня в Італії зафіксували землетрус магнітудою приблизно 4,3 бала. Він відбувся вранці у провінції Форлі-Чезена.

В Італії у вівторок відбулося одразу два землетруси – один у Форлі-Чезані, а за кілька хвилин афтершок магнітудою 4,1 бала досягнув і Равенни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про землетрус в Італії?

Обидва землетруси були зовсім недовгими та тривали приблизно 4 – 5 секунд. Втім, мешканці постраждалих районів точно їх відчули, адже будинки почали труситися. Окрім того, два землетруси спричинили значні перебої у русі транспорту.

В районі Романьї довелося зупинити рух потягів для проведення технічних перевірок. Також постраждали лінії Болонья-Ріміні, Феррара-Ріміні, Кастельболоньєзе-Равенна та Фаенца-Равенна.

У школах та офісах неподалік як запобіжний захід провели евакуацію, а деякі люди поспішно покидали свої домівки, аби дочекатися закінчення підземних поштовхів. Наразі повідомлень про руйнування чи постраждалих немає.

Загалом район, де відбувся землетрус, має нижчу сейсмічну активність, ніж центральна та південна Апеннінські зони Італії, але й тут трапляються землетруси. Відбувається це через те, що вся країна лежить в активному тектонічному регіоні, що утворився в результаті зіткнення Африканської та Євразійської плит, пише Newsweek.

Та дані Національного інституту геофізики та вулканології свідчать, що поштовхи такої сили у регіоні є очікуваними, і тому будівлі витримали наслідки землетрусу. Тим часом мер Руссі Валентина Паллі підтвердила наказ про евакуацію та закликала місцевих мешканців зберігати спокій.