"Що таке жити у Фінляндії": 8 незвичних фактів від українки

Українка Марія вже протягом певного часу живе у Фінляндії, і на власному досвіді дізналася, як виглядає життя у цій країні.

Життя у Фінляндії підійде далеко не всім – і перед тим, як зважитися на переїзд, потрібно дізнатися, які недоліки та переваги є у цій країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на maryy_sokha.

Які є плюси життя у Фінляндії?

Повага до особистих кордонів

Українка розповіла, що у Фінляндії можна легко вийти на вулицю, і ніхто не буде до вас говорити. І це не тому, що фіни холодні та закриті, а через те, що тут дуже поважають особистий простір людини.

Українка розповіла про життя у Фінляндії: дивіться відео

Кава як соціальна валюта

Фінляндія – це країна, де люди п'ють найбільше кави. На кожного фіна щороку припадає приблизно 12,5 кілограмів зерен. А це значить, що до кавувань тут також ставляться дуже серйозно: тож якщо вас запросять на каву, це означатиме, що починає з'являтися справжня дружба.

Бо кава тут – спосіб показати "ти свій",

– поділилася українка.

Життя без нагляду

У Фінляндії не заведено наглядати за людьми: ніхто не буде зазирати у кошик з продуктами, в кафе ніхто не дивитиметься косо через кількість взятих серветок тощо.

Ходіння босоніж

Чимало фінів ходять босоніж по траві чи по моху – і, за словами українки, для них це своєрідна "терапія" та єднання з природою.

Навіть у школах вчителі і діти можуть ходити босоніж, це для них нормально,

– додала дівчина.

Любов до ягід

Коли починається сезон ягід та грибів, офіси у Фінляндії пустішають, адже тут майже всі полюбляють виходити на природу та збирати урожай, або ж просто гуляти.

Які є недоліки у житті в Фінляндії?

Соціальна ізоляція

У Фінляндії не заведено вести розмов з незнайомцями – і українка поділилася, що коли намагається завести розмову у кафе чи просто у черзі в магазині, почувається як "гість не у своєму світі".

Відсутність техпідтримки

Якщо у Фінляндії ламається якась техніка, доводиться залишатися з проблемою сам на сам, адже сервіси підтримки дуже повільні, або ж не працюють взагалі

Пакування

Фіни вважають себе еконацією, але ти купуєш одне яблуко – його кладуть в пакет; в магазині купуєш огірок – а він вже в поліетиленовому пакеті. Коли здаєш пляшки, автомат випльовує чек, з якого ти не отримуєш свої копійки,

– пожалілася українка.

Низька якість послуг і товарів

Українка поділилася, що чимало послуг у Фінляндії дорогі, але це зовсім не означає, що вони будуть якісні. І, наприклад, за каву з круасаном можна віддати 12 євро, а за вечерю на одну людину – 40 євро. І доводиться радіти не якості послуги, а тому, що вона взагалі є.

