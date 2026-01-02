Майже постійно ніч: українка розкрила несподівані мінуси життя в Ісландії
- Українка розповіла про труднощі з працевлаштуванням в Ісландії через високу конкуренцію на ринку праці.
- Вона також зазначила про високі ціни на житло та продукти, а також складні погодні умови, особливо зимові ночі.
Українка, що переїхала до Ісландії, поділилася, що чимало українців покидають цю країну, і на це є кілька причин.
Ісландія – це країна, де живе досить багато українців. Та перед тим, як ухвалювати рішення щодо переїзду, слід дізнатися про усі недоліки цієї країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на linakondes22.
Які є мінуси життя в Ісландії?
Перший недолік, про який розповіла українка – це ринок праці. У Ісландії знайти роботу зовсім непросто, а конкуренція дуже висока. Змагаються за вакансії й місцеві, і мігранти, що знають і англійську, і ісландську мови.
Але якщо дуже хочеш, роботу знайдеш,
– поділилася блогерка.
Другий недолік для жінки – це ісландські ціни, бо вони неабияк "кусаються". Наприклад, двокімнатна квартира у столиці чи околицях коштуватиме не менше, ніж 2000 євро, а за кілограм курячої грудки доведеться віддати близько 700 гривень. Втім, дівчина зазначила, що якщо порівнювати ці ціни з зарплатнею, то "жити можна".
Українка розповіла про життя в Ісландії: дивіться відео
Третій мінус для українки – це погода та зимові ночі.
Вітер, дрібний дощ, мрячка роблять дні дискомфортними, а взимку тут майже постійно ніч, темрява виснажує,
– додала вона.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе в Чехії, розкрила три несподівані мінуси цієї країни. Зокрема, один з них – це "невиправдано" високі ціни. Втім, вистачає там і переваг.
Також українка, що живе в Іспанії, розкрила, що їй не подобається там. Одна з найбільших проблем – це мовний бар'єр, адже чимало людей в Іспанії зовсім не знають англійської.