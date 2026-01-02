Майже постійно ніч: українка розкрила несподівані мінуси життя в Ісландії

Українка, що переїхала до Ісландії, поділилася, що чимало українців покидають цю країну, і на це є кілька причин.

Ісландія – це країна, де живе досить багато українців. Та перед тим, як ухвалювати рішення щодо переїзду, слід дізнатися про усі недоліки цієї країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на linakondes22.

Цікаво Статистика жахає: омбудсман назвав, скільки людей насправді виїхали за кордон

Які є мінуси життя в Ісландії?

Перший недолік, про який розповіла українка – це ринок праці. У Ісландії знайти роботу зовсім непросто, а конкуренція дуже висока. Змагаються за вакансії й місцеві, і мігранти, що знають і англійську, і ісландську мови.

Але якщо дуже хочеш, роботу знайдеш,

– поділилася блогерка.

Другий недолік для жінки – це ісландські ціни, бо вони неабияк "кусаються". Наприклад, двокімнатна квартира у столиці чи околицях коштуватиме не менше, ніж 2000 євро, а за кілограм курячої грудки доведеться віддати близько 700 гривень. Втім, дівчина зазначила, що якщо порівнювати ці ціни з зарплатнею, то "жити можна".

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Українка розповіла про життя в Ісландії: дивіться відео

Третій мінус для українки – це погода та зимові ночі.

Вітер, дрібний дощ, мрячка роблять дні дискомфортними, а взимку тут майже постійно ніч, темрява виснажує,

– додала вона.

Що ще розповідають українці за кордоном?