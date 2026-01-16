Безхатьки "на кожному кроці": українка розкрила мінуси популярної країни

Українка, що переїхала до Канади, зізналася, що не хоче там залишатися – а все через кілька суттєвих недоліків, про які чимало людей навіть не замислюються.

Українка Крістіна поділилася, що дуже популярна серед емігрантів Канада насправді має чимало недоліків. І перед переїздом туди краще про них дізнатися, повідомляє 24 Канал з посиланням на kristikuzenko.

Які є мінуси в житті в Канаді?

Транспорт

У великих містах Канади транспортна система, за словами українки, досить непогана: там є і метро, і автобуси, а подекуди навіть трамваї. Але коли мовиться про міжміське сполучення, ситуація вже зовсім інша.

В деяких випадках без машини взагалі не можна дістатися іншого міста. А іноді транспортом ви будете їхати 100 кілометрів десь три години з кількома пересадками,

– поскаржилася блогерка.

Окрім того, ціна на міжміське сполучення чимала – за годину проїзду в автобусі доведеться заплатити близько 2000 гривень.

Безхатьки

У великих містах безхатьки в Канаді "просто на кожному кроці", і українка вважає це дуже великим мінусом. Попри те, що зазвичай вони не завдають фізичної шкоди, дуже часто вони кричать та лаються на перехожих.

Чайові

Я завжди залишаю чайові, якщо було класне обслуговування, але в Канаді це просто доходить до рівня абсурду,

– поділилася дівчина.

Чайові потрібно залишати навіть у кав'ярнях, де замовлення робиться на касі, і людина сама забирає свій напій. В сервісах доставки їжі навіть немає опції не залишати чайові, а ресторани для українки – взагалі "окрема історія".

Українка розкрила мінуси життя в Канаді: дивіться відео

Там вважається нормою залишати мінімум 15% чайових незалежно від того, яким було обслуговування. І часто це призводить до того, що офіціанти не дуже стараються.

Один раз я не залишила чайові, так офіціант просто кинув чек мені на стіл, розвернувся і пішов, навіть не сказавши ні слова. А якщо ви прийдете групою більше, ніж 5 людей, то вас прямо попередять, що в рахунок включать мінімум 15% чайових,

– додала блогерка.

