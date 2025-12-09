Нереально знайти друзів та постійна бюрократія: українка розкрила мінуси європейської країни
- Українка, що прожила в Німеччині два роки, відзначила складність німецької мови, погану погоду та важкість у знаходженні друзів через закритий менталітет жителів.
- Німеччина також відзначається високим рівнем бюрократії, що ускладнює швидке оформлення документів, і це відноситься до "країни паперових листів".
Українка, що прожила у Німеччині два роки, помітила у цій дуже популярній серед українців країні кілька несподіваних недоліків.
Чимало українців для життя за кордоном обирають саме Німеччину, і на це є кілька причин – велика кількість українців, соціальні виплати, зручне розташування країни у Європі. Та не обійшлося і без кількох вагомих недоліків, про які точно варто знати перед переїздом, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Які є недоліки життя в Німеччині?
Перший недолік, про який згадала українка – це мова. Сама вона вважає її великим недоліком, адже німецька досить складна. У ній багато дуже довгих слів, які потрібно запам'ятовувати, та незвична для українки граматика
Але в мене добре з мовами, я її вивчила і навіть пройшла співбесіду в німецьку компанію і працювала там деякий час, поки не звільнилася,
– поділилася українка.
Ще один недолік, про який чимало людей не замислюються перед переїздом – це погода. У Німеччині досить вітряно, часто йдуть дощі. Влітку дуже жарко, а ось взимку "нереально холодно", і протопити квартиру досить складно.
Згадала українка й про німецький менталітет. Люди у цій країні дуже закриті, і подружитися з ними складно навіть тим, хто живе у країні довго та знає мову.
Навіть ті, хто живуть тут багато років та навчалися у німецьких університетах, часто не мають друзів німців,
– додала блогерка.
І останній недолік – це бюрократія. За словами українки, Німеччина – це "країна паперових листів". Швидко оформити документи у Німеччині навряд чи вдасться, і для цього потрібно пройти не одну інстанцію.
