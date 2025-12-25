"Можна дозволити собі все": 5 несподіваних плюсів Німеччини від українки
- Українка, що живе в Німеччині, відзначає плюси, такі як питна вода з-під крана, простий підхід до моди та активність пенсіонерів.
- У Німеччині високі зарплати навіть на простих роботах, а також хороша державна підтримка для безробітних та під час пандемії.
Перед переїздом до нової країни завжди слід дізнатися про переваги та недоліки життя там. І українка поділилася, що їй подобається у Німеччині.
Німеччина – це країна ЄС, де зараз перебуває найбільше українців, і недарма. Українка, що живе там, поділилася кількома плюсами, які вона помітила за два роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Які є плюси життя у Німеччині?
Питна вода з-під крана
Для українки це ідеально, адже раніше їй доводилося набирати воду для дому в автоматах. Натомість у Німеччині воду можна пити прямо з крана.
Простота в одязі
Німцям, за словами українки, взагалі неважливо, як вони виглядають – і ніхто не буде дивитися "косо" через одяг. Попри те, що в Німеччині більшість людей досить забезпечені, до моди там ставляться простіше.
Українка поділилася перевагами життя в Німеччині: дивіться відео
Активні пенсіонери
80-річні бабусі та дідусі їздять на велосипедах, дуже активні та добре виглядають,
– поділилася дівчина.
Високі зарплати
У Німеччині добре оплачуються навіть ті професії, на яких в Україні багато заробити не вдасться: прибиральник, помічник на кухні, вантажник. В Німеччині на зарплату можна дозволити все: і добре харчуватися, і подорожувати, і відпочивати.
Підтримка від держави
У Німеччині дуже гарні соціальні виплати на дітей, та для дорослих, що втратили роботу. А під час пандемії чимало фахівців, як-от музиканти, отримували повні зарплати навіть тоді, коли не могли працювати.
