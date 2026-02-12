Не завжди сонячно і тепло: як іспанці гріються взимку без опалення

Іспанія більшості людей відома як сонячна та тепла країна, але в лютому та січні холоди дістаються навіть до неї. Ось тільки в багатьох іспанських будинках опалення немає взагалі.

Іспанія – це велика країна, і клімат в різних її частинах може досить сильно відрізнятися. Але зимові холоди трапляються практично повсюди – втім, системи центрального опалення в Іспанії не існує взагалі, повідомляє Medium. Та це не значить, що іспанці весь час мерзнуть – вони знаходять інші способи обігрівати будинки.

Чому в Іспанії немає центрального опалення?

Для багатьох людей, що їдуть чи переїжджають до Іспанії, наявність досить холодних зим стає несподіваним та неприємним сюрпризом. І якщо містечка неподалік гірськолижних курортів найчастіше добре утеплені та мають певний спосіб опалення, то в центральних, південних та східних регіонах ситуація зовсім інша.

Дуже часто будинки, які спершу призначалися для відпочинку влітку, не мають опалення – адже іспанці, що будували їх, планували проводити на узбережжі лише теплі місяці року. У такому випадку в будинку може бути значно холодніше, ніж зовні – і особливо актуально це для південних міст, як-от Малага, Гранада та Альмерія.

Будинки там будувалися для того, аби влітку було прохолодно: стіни цегляні та не мають жодного утеплення. Вікна широко розчиняються та мають тільки один шар склад. Підлоги ж вкриті плиткою, що робить приміщення в рази холоднішим.

Цікаво! В Іспанії лише 70,3% будинків мають якийсь тип опалення. А це означає, що 30% апартаментів не обігріваються ніяк. Окрім того, 14% з тих будинків, які нібито мають опалення, насправді обігріваються лише невеликими електричними обігрівачами.

Як іспанці гріються взимку?

Багато де в Іспанії обігріваються за допомогою електричних обігрівачів, камінів тощо. Але чимало старих будинків у історичних районах міст мають обмеження на ремонт – тому додати додаткову ізоляцію чи оновити склопакет неможливо.

Втім, іспанці все ж використовують кілька простих способів підтримувати у квартирі приємну температуру, пише Euro Weekly News.

Підтримують вологість повітря на рівні 50% за допомогою осушувача повітря.

Відкривають віконниці для денного сонця, а в темну пору дня закривають їх.

Ніколи не сушать мокрий одяг у приміщенні.

