Як зенітники на Донбасі збивають ворожі БпЛА: у чому складність підбити дрон "Ланцет" чи Zala
Джерело:Ukrainian Witness
Російські окупанти щодня залучають безпілотні літальні апарати до атак на позиції наших захисників. Зокрема, завдяки зенітникам Збройних Сил вдається оперативно ліквідовувати ворожі цілі.
У березні цього року на озброєнні у Росії з'явились дрони "Прівєт", однак нові БпЛА не страшні для ЗСУ. Зенітники із позивними Демон, Смайл та Фома розповіли, як збивають, у тому числі ці повітряні цілі. Відбувається це досить швидко.
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Як установки допомагають збивати ворожі дрони
Зазначимо, що підрозділ цих військових воює на Донеччині. Його завдання – прикривати артустановки Сил оборони, іншу техніку та людей від ворога.
Власне, допомагає збивати російські безпілотники установка ЗУ-23-2. Хоч ця зенітна система виготовлена між у період від 1961 до 1971 року, проте, за словами самих зенітників, свої функції вона добре виконує і по цей час.
Хлопці побачили на картинці, що у нашому районі літає ворожий безпілотник, або почули, як він працює... Виїхали, відпрацювали по ньому. Попали по ньому чи ні, видно одразу. Після цього хлопці ховаються в укриття,
– розповів Демон.
Окрім того, він згадав, що був день, коли вони вразили три цілі: безпілотник російського виробництва "Орлан-10", який супроводжували два "Ланцети".
Як відомо, перший має застарілу оптику та працює досить гучно, завдяки чому його не важко помітити, в от два інші – є доволі небезпечним для української техніки.
"Ланцет" працює проти бронетехніки, його цілі це танки та артилерія. Для порівняння, Shaheed може працювати по будь-яких цілях,
– пояснив Фома.
Однак це не завадило нашим захисникам збити ці дрони. Допоміг їм у цьому, зокрема, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
Як зенітники на Донбасі збивають ворожі безпілотники: дивіться відео Ukrainian Witness
Зверніть увагу! Також росіяни мають БпЛА Zala, який погано помітний у небі, адже зливається з хмарами.
Окремо варто сказати про нові ударні дрони "Прівєт" – їх не потрібно шукати в небі, оскільки вони літають дуже низько над землею.
Окрім того, окупанти часто запускають низько "Ланцети", аби їх було важче збивати зенітникам.
- Згадаємо до цієї теми, що, як переконані у Financial Times, Росія почала облаштування у Татарстані таємного заводу для виробництва іранських безпілотників. Для цього було створено компанію "Альбатрос", що продає оборонному відомству ворожої держави нібито "сільськогосподарські дрони".
- Окрім того, варто сказати, що військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов говорив про те, що армія окупантів щомісяця використовує близько 40 тисяч дронів-камікадзе. Очевидно, з побудовою нового заводу це цифра може зрости.