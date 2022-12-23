Польща і Британія можуть вплинути на Байдена, – Піонтковський про далекобійні ракети для України

У новому пакеті військової допомоги від США Україна отримає багато необхідної зброї. Однак Вашингтон так і не надав ракети ATACMS, про які вже тривалий час просить Київ.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він нагадав, що під час спільної конференції з Володимиром Зеленським президент США Джо Байден віджартувався на питання про постачання Україні ракет ATACMS.

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Повертаючись в Україну, президент Зеленський побував у Польщі. За словами Піонтковського, також президенту України варто було б відвідати Лондон. Адже, як наголосив російський публіцист, саме ці 2 країни можуть допомогти Києву розв'язати питання з далекобійною зброєю.

2 наших найнадійніших союзника – Польща та Велика Британія – можуть плинути на найголовнішого союзника України – США. Байден скаржиться, що йому не дозволяють європейські союзники (надати ATACMS – 24 канал). От Велика Британія та Польща й можуть вирішити цю проблему,

– зазначив Піонтковський.

Російський опозиціонер додав, що європейські партнери будуть дуже раді допомогти Україні.

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Єдина перевага Росії у війні проти України

За словами Піонтковського, питання з ATACMS для України є принциповим. Адже ще у вересні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив про асиметрію вогневого ураження у війні Росії проти України.

Україна завдяки ракетам з HIMARS здатна вражати цілі на відстані максимум 80 кілометрів.

Водночас Росія сама хвалиться тим, що завдає ударів по українських містах з акваторії Каспійського моря, використовуючи дальню авіацію та ракети повітряного базування з радіусом дії 2 тисячі кілометрів.

"У цьому компоненті російська армія випереджає ЗСУ більш ніж у 20 разів, і у цьому її єдина перевага", – зауважив політик.

Чому Україні важливо мати далекобійні ракети

Він додав, що Україні критично потрібні саме далекобійні ракети, однак зовсім не для того, аби стріляти по російських містах.

Сама наявність таких ракет у ЗСУ зупинить програму геноциду з боку Росії. Адже росіяни будуть чудово знати, що у відповідь на удар по Харкову чи Дніпру вони отримають удар по Воронежу, а за удар по Києву – удар по Москві,

– сказав Піонтковський.

Він додав, що така зброя також необхідна Україні, аби завдавати ударів по аеродромах, на яких базуються російські військові літаки-ракетоносії.

Альтернатива американським ATACMS

Російський публіцист зазначив, що проблему боягузливості Заходу щодо надання далекобійної зброї Україні можна вирішити у Лондоні. Причому, за словами Піонтковського, може йтися навіть не про ракети ATACMS.

Політик нагадав, що в середині грудня експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон поставив питання міністру оборони Бену Воллесу, чи може країна допомогти Україні з далекобійними ракетами.

Воллес відповів, що це питання можливо розв'язати, адже у Великої Британії є SCALP – крилаті ракети повітряного базування. Також глава Міноборони країни заявив, що якщо варварські обстріли України будуть продовжуватися, то Велика Британія може надати Україні такі ракети,

– розповів опозиціонер.

Він додав, що Росія не збирається припиняти обстріли України. Відтак, можна сподіватися, що Київ справді отримає допомогу від Лондона.

Як Польща та Велика Британія можуть допомогти Україні

Політик припустив, що у цьому питанні певну роль може зіграти елемент суперництва між Великою Британією та США.

"Я переконаний, що британці нададуть ракети, аби показати, хто справжній лідер вільного світу і захисник України після незрозумілого бурмотіння Байдена про ATACMS", – сказав Піонтковський.

Публіцист додав, що Україні також потрібні літаки, з яких можна було б запускати крилаті ракети повітряного базування. Він припустив, що це питання обговорювалося під час візиту президента Зеленського до Польщі.

З надійних джерел у Вашингтоні я дізнався, що найближчим часом поляки передадуть літаки МіГ Україні. Є інформація, що зараз ці МіГ оснащуються ракетами SCALP. Польща – дуже важливий учасник цієї комбінації,

– наголосив Піонтковський.

Чи може Україна отримати далекобійні ракети: коротко