Прибутки від заморожених активів Росії – зберігати окремо: Рада ЄС ухвалила важливе рішення

Рада Євросоюзу затвердила одне з ключових рішень, яке може в майбутньому дозволити використовувати заморожені російські активи на підтримку України. Так, наша держава матиме більше ресурсів для відновлення після війни.

У відповідь на незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну Європейський Союз заморозив активи Центрального банку Росії. Водночас згідно з новим рішенням Ради ЄС від 12 лютого, прибутки від цих активів відокремлять та в недалекому майбутньому, вочевидь, зможуть використовувати для допомоги Україні.

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ЄС на шляху до повної передачі російських активів Україні

Рішення Ради ЄС встановлює чіткі правила для депозитаріїв, які утримують заморожені активи, забороняючи їм розпоряджатись отриманими чистими прибутками.

Відповідні кошти надалі можуть бути використані на підтримку України. Завдяки їм бюджет Євросоюзу наповниться додатковими ресурсами на відновлення та реконструкцію нашої держави.

Рада прийняла рішення та постанову, що роз’яснюють зобов’язання центральних депозитаріїв цінних паперів. Вони тримають активи та резерви Центрального банку Росії, на які були накладені санкції ЄС,

– йдеться у повідомленні.

Уточнимо ще раз, що фактично цими правилами ЄС визначає правовий статус надприбутків від знерухомлених активів Росії. Крім того, зобов’язує зберігати їх на окремих рахунках.

Відповідними прибутками від російських активів депозитарії розпоряджатись не можуть, однак наглядові органи в кожній країні за зверненням депозитарія можуть ухвалювати індивідуальні рішення про "вивільнення частки цього чистого прибутку".

"Це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі", – констатують у Раді ЄС.

Контекст

Після початку війни в Україні Європейський Союз ввів обмежувальні заходи проти Росії. Зокрема, заморозив активи Центрального банку ворожої держави.

Разом з тим лідери G7 у грудні 2023 року закликали до рішучих дій щодо використання прибутків від заморожених активів на підтримку України.

Європейська Рада у грудні 2023 року підтвердила свою непохитну підтримку України та закликала до направлення надприбутків на її відновлення.

За різними оцінками, близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії було заморожено у формі цінних паперів та готівки в юрисдикціях партнерів G7, ЄС та Австралії. Більшість з них – саме у ЄС.