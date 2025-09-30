В перші дні жовтня на території Львівщини очікується погіршення погоди. Там прогнозують заморозки та ожеледицю.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівському гідрометцентрі.

Коли на Львівщині будуть заморозки?

Синоптики попередили жителів Львівщини про погіршення погоди в регіоні.

За їхніми даними, з 2 по 4 жовтня вночі та вранці на території Львівщини будуть сильні заморозки 0 – 5 градусів, на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

У Львові ж вночі та вранці у ці дні також буде заморозок 0 – 2 градуси.

Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

