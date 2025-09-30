На Львівщині прогнозують сильні заморозки, а місцями й ожеледицю: коли чекати погіршення погоди
- На Львівщині на днях очікуються сильні заморозки.
- Також прогнозують, що на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.
В перші дні жовтня на території Львівщини очікується погіршення погоди. Там прогнозують заморозки та ожеледицю.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівському гідрометцентрі.
Коли на Львівщині будуть заморозки?
Синоптики попередили жителів Львівщини про погіршення погоди в регіоні.
За їхніми даними, з 2 по 4 жовтня вночі та вранці на території Львівщини будуть сильні заморозки 0 – 5 градусів, на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.
У Львові ж вночі та вранці у ці дні також буде заморозок 0 – 2 градуси.
Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Погода в Україні: останні новини
Синоптики зазначають, що погоду в Україні продовжать формувати атмосферні фронти. Тож варто чекати помірні, у північній частині невеликі дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг.
Водночас в Карпатах вже другий день поспіль падає сніг. На горі Піп Іван та Чорногорі – морози, туман та хмарність.
Негода вирувала 30 вересня і на Одещині. В самій Одесі та по області підтоплено вулиці, були проблеми із рухом транспорту.