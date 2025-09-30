На Львовщине прогнозируют сильные заморозки, а местами и гололед: когда ждать ухудшения погоды
- На Львовщине на днях ожидаются сильные заморозки.
- Также прогнозируют, что на отдельных участках дорог будет гололедица.
В первые дни октября на территории Львовщины ожидается ухудшение погоды. Там прогнозируют заморозки и гололед.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовском гидрометцентре.
Когда на Львовщине будут заморозки?
Синоптики предупредили жителей Львовщины об ухудшении погоды в регионе.
По их данным, со 2 по 4 октября ночью и утром на территории Львовщины будут сильные заморозки 0 – 5 градусов, на отдельных участках дорог будет гололедица.
Во Львове же ночью и утром в эти дни также будет заморозок 0 – 2 градуса.
Объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Погода в Украине: последние новости
Синоптики отмечают, что погоду в Украине продолжат формировать атмосферные фронты. Поэтому стоит ждать умеренные, в северной части небольшие дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег.
В то же время в Карпатах уже второй день подряд падает снег. На горе Поп Иван и Черногоре – морозы, туман и облачность.
Непогода бушевала 30 сентября и в Одесской области. В самой Одессе и по области подтоплены улицы, были проблемы с движением транспорта.