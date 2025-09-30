Укр Рус
На Львовщине прогнозируют сильные заморозки, а местами и гололед: когда ждать ухудшения погоды
30 сентября, 17:05
2

На Львовщине прогнозируют сильные заморозки, а местами и гололед: когда ждать ухудшения погоды

Ирина Марцияш
В первые дни октября на территории Львовщины ожидается ухудшение погоды. Там прогнозируют заморозки и гололед.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовском гидрометцентре.

Когда на Львовщине будут заморозки?

Синоптики предупредили жителей Львовщины об ухудшении погоды в регионе.

По их данным, со 2 по 4 октября ночью и утром на территории Львовщины будут сильные заморозки 0 – 5 градусов, на отдельных участках дорог будет гололедица.

Во Львове же ночью и утром в эти дни также будет заморозок 0 – 2 градуса.

Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода в Украине: последние новости

  • Синоптики отмечают, что погоду в Украине продолжат формировать атмосферные фронты. Поэтому стоит ждать умеренные, в северной части небольшие дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег.

  • В то же время в Карпатах уже второй день подряд падает снег. На горе Поп Иван и Черногоре – морозы, туман и облачность.

  • Непогода бушевала 30 сентября и в Одесской области. В самой Одессе и по области подтоплены улицы, были проблемы с движением транспорта.