В первые дни октября на территории Львовщины ожидается ухудшение погоды. Там прогнозируют заморозки и гололед.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовском гидрометцентре.

Когда на Львовщине будут заморозки?

Синоптики предупредили жителей Львовщины об ухудшении погоды в регионе.

По их данным, со 2 по 4 октября ночью и утром на территории Львовщины будут сильные заморозки 0 – 5 градусов, на отдельных участках дорог будет гололедица.

Во Львове же ночью и утром в эти дни также будет заморозок 0 – 2 градуса.

Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

