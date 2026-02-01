В Запоріжжі прогриміли вибухи
В Запоріжжі увечері 1 лютого прогриміли вибухи. Працює ППО.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Що відомо про вибухи у Запоріжжі?
Увесь день Запорізька область перебуває під прицілом російської армії.
Країна-терористка намагається атакувати мирне населення з різних видів озброєння.
Для області оголошували, зокрема, загрозу балістики. Попереджали регіон й про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Востаннє – о 18:38.
Саме після цього пролунали вибухи.
Вибухи, які було чутно у Запоріжжі – робота ППО. Тривога оголошена по всій області. Перебувайте в безпеці
– закликав Іван Федоров.
О 18:55 пролунав відбій. Повітряну тривогу в області оголосили ще вранці, і вона тривала понад 8 годин.