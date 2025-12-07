У Запоріжжі прогримів вибух: ворог запустив авіабомбу

Вдень 7 грудня Росія знову атакувала Україну. Після запусків ворожих КАБів пролунав вибух у Запоріжжі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили близько 09:52 7 грудня. За даними Повітряних сил ЗСУ, вона пов'язана із активністю тактичної авіації ворога.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,

– йдеться в повідомленні.

За кілька хвилин військові попередили про рух КАБа у напрямку Запоріжжя. Вже о 10:02 місцеві почули вибух. Атаку також підтвердив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі немає подробиць щодо наслідків ворожої атаки. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття.

