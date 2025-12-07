Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку на Запоріжжя?
Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили близько 09:52 7 грудня. За даними Повітряних сил ЗСУ, вона пов'язана із активністю тактичної авіації ворога.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,
– йдеться в повідомленні.
За кілька хвилин військові попередили про рух КАБа у напрямку Запоріжжя. Вже о 10:02 місцеві почули вибух.
