24 грудня, 23:32
У Запоріжжі пролунали вибухи
Основні тези
- Увечері 24 грудня у Запоріжжі чули вибухи.
- Росія атакує місто дронами.
Росія запустила ударні дрони по Україні. У кількох областях оголошена повітряна тривога.
Загроза російських безпілотників, зокрема, нависла над Запоріжжям, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Запоріжжі?
О 23:19 очільник ОВА Іван Федоров попередив, що ворожий БпЛА ударного типу рухається в напрямку міста Запоріжжя (Комунарський район).
Повітряні сили уточнили, що російські БпЛА повз Запоріжжя на півдні прямують західним курсом.
О 23:30 у Запоріжжі чули вибухи. То була робота ППО по дронах противника.
Станом на 23:32 над територією міста Запоріжжя БпЛА ударного типу не спостерігаються.
Тим часом монітори повідомляють про 5 БпЛА, які прямують на Запоріжжя.