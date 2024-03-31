Росія посилила обстріли України: експертка з ядерної енергетики оцінила ризики для ЗАЕС

Місія МАГАТЕ повідомила, що із території Запорізької АЕС знову були обстріли. Крім цього, з'явилося відео з атомної станції, на якому видно, що окупанти зберігають там свою техніку й особовий склад.

Експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розповіла 24 Каналу, що вперше в офіційному повідомленні МАГАТЕ було зазначено, що "виходи" з артилерії зафіксовані саме з території ЗАЕС. Раніше використовувалися формулювання "неподалік станції" і такі інші.

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Що зараз відбувається на ЗАЕС

Військова техніка зайшла на станцію ще у 2022 році. Вона точно перебуває у машинних залах ще з серпня того року. Місія МАГАТЕ вже відвідувала ЗАЕС, але експертів не допустили до всіх приміщень. Наприклад, вони не змогли оглянути машинні зали, відкрити тепловий розподільчий пристрій, перевірити охолодження.

Також щоразу різні повідомлення з'являються про мінування атомної станції. Спершу їх підтверджували, потім нібито міни прибрали, а в січні 2024 їх знову побачили.

Те, що місто Нікополь і Марганецьку громаду обстрілюють щоночі відомо з серпня 2022 року. Обстріли бувають різної інтенсивності, але про них повідомили (в МАГАТЕ – 24 Канал) тільки зараз,

– зауважила Ольга Кошарна.

На відео, які з'являються в мережі, видно, що ЗАЕС використовують не лише, які військову базу для захисту техніки, зброї, а як житлове помешкання для особового складу. На записах помітно, як російські бійці бігають там, тренуються – все це свідчить, що система фізичного захисту станції повністю зруйнована.

Колись навіть персонал ЗАЕС не мав права доступу до деяких приміщень на промисловому майданчику. А росіяни поводять себе там вільно і рухаються, де їм заманеться,

– додала Кошарна.

Чи зросли загрози на станції

"Вони, безумовно, зросли, бо щоночі ми маємо комбіновані ракетні обстріли з використанням різного типу ракет, "Шахедів". Ба більше, 22 березня було цілеспрямоване враження об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджено ДніпроГЕС", – наголосила експертка з ядерної енергетики та безпеки.

Якщо взимку цілями окупантів були теплоелектростанції у прифронтовій зоні, наприклад, Курахівська, Зміївська, то зараз ми спостерігаємо загрозу для всієї України. Особливо складна ситуація на Харківщині, бо там зруйновані ТЕЦ, які використовували не тільки для виробництва електроенергії, а й для опалення.

Під час останніх атак, на ЗАЕС була знову втрачена лінія 750 кВ, але, на щастя, на той момент вдалося відновити резервну лінію 330. Тобто, втрата зовнішнього енергопостачання для ЗАЕС зростає з кожним днем,

– зауважила Ольга Кошарна.

Щобільше, за 2 роки окупанти не провели всіх необхідних технічних заходів для підтримки обладнання у належному стані. Це дуже небезпечно, бо може призвести до відмов, аварій у роботі та навіть до радіаційних наслідків, якщо не буде можливості охолоджувати реактори, в яких є ядерне паливо.

Що відбувається на Запорізькій АЕС