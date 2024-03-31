Россия усилила обстрелы Украины: эксперт по ядерной энергетике оценила риски для ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ сообщила, что с территории Запорожской АЭС снова были обстрелы. Кроме этого, появилось видео с атомной станции, на котором видно, что оккупанты хранят там свою технику и личный состав.

Эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная рассказала 24 Каналу, что впервые в официальном сообщении МАГАТЭ было указано, что "выходы" из артиллерии зафиксированы именно с территории ЗАЭС. Ранее использовались формулировки "неподалеку станции" и другие.

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Что сейчас происходит на ЗАЭС

Военная техника зашла на станцию еще в 2022 году. Она точно находится в машинных залах еще с августа того года. Миссия МАГАТЭ уже посещала ЗАЭС, но экспертов не допустили ко всем помещениям. Например, они не смогли осмотреть машинные залы, открыть тепловое распределительное устройство, проверить охлаждение.

Также каждый раз разные сообщения появляются о минировании атомной станции. Сначала их подтверждали, потом якобы мины убрали, а в январе 2024 их снова увидели.

То, что город Никополь и Марганецкую громаду обстреливают каждую ночь известно с августа 2022 года. Обстрелы бывают разной интенсивности, но о них сообщили (в МАГАТЭ – 24 Канал) только сейчас,

– отметила Ольга Кошарная.

На видео, которые появляются в сети, видно, что ЗАЭС используют не только, как военную базу для защиты техники, оружия, а как жилое помещение для личного состава. На записях заметно, как российские бойцы бегают там, тренируются – все это свидетельствует, что система физической защиты станции полностью разрушена.

Когда-то даже персонал ЗАЭС не имел права доступа к некоторым помещениям на промышленной площадке. А россияне ведут себя там свободно и двигаются, где им заблагорассудится,

– добавила Кошарная.

Возросли ли угрозы на станции

"Они, безусловно, выросли, потому что каждую ночь мы имеем комбинированные ракетные обстрелы с использованием различного типа ракет, "Шахедов". Более того, 22 марта было целенаправленное поражение объектов энергетической инфраструктуры, повреждена ДнепроГЭС", – отметила эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Если зимой целями оккупантов были теплоэлектростанции в прифронтовой зоне, например, Кураховская, Змиевская, то сейчас мы наблюдаем угрозу для всей Украины. Особенно сложная ситуация на Харьковщине, потому что там разрушены ТЭЦ, которые использовали не только для производства электроэнергии, но и для отопления.

Во время последних атак, на ЗАЭС была снова потеряна линия 750 кВ, но, к счастью, на тот момент удалось восстановить резервную линию 330. То есть, потеря внешнего энергоснабжения для ЗАЭС растет с каждым днем,

– отметила Ольга Кошарная.

Более того, за 2 года оккупанты не провели всех необходимых технических мероприятий для поддержания оборудования в надлежащем состоянии. Это очень опасно, потому что может привести к отказам, авариям в работе и даже к радиационным последствиям, если не будет возможности охлаждать реакторы, в которых есть ядерное топливо.

Что происходит на Запорожской АЭС