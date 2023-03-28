Чому небезпечне розташування ядерної зброї в Білорусі: Шейтельман оцінив погрози Путіна

Кремлівський диктатор Володимир Путін хоче розмістити російську ядерну зброю в Білорусі. Та ця ядерна ескалація – не жарт та не пуста загроза.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, якщо російський диктатор доживе до цього часу, то таки розмістить ядерну зброю в Білорусі.

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"Навіщо? Щоби налякати тих чи інших? Ні, це щоби стріляти. Він розміщує ядерну зброю, щоби її використати", – припустив він.

Чи наважиться Путін

Політтехнолог зауважив, що тут не мовиться про те, що це може бути прям завтра чи тоді, коли зброя буде вже в Білорусі. Мовляв, коли Росія накопичувала свої війська біля кордону з Україною, українцям казали, що Путін ніколи не наважиться на вторгнення.

Понад рік гарячої війни, все що він говорить, якщо може це зробити, він це робить. Є речі, які не може. Він каже, що захопить Київ – і не може його захопити. Але міг почати війну – почав,

– розказав Шейтельман.

За його словами, це стосується також обстрілів енергетичної інфраструктури, вбивств мирного населення, викрадання дітей.

"Він може застосувати ядерну зброю? Може. Значить, застосує її рано чи пізно. Ми не маємо розслаблятися взагалі. Він прям точно її застосує. Тому єдиний спосіб боротьби з цим – це його зупинити раніше, ніж він це зробить", – заявив політтехнолог.

Сі Цзіньпін – не авторитет

Президент Росії Владімір Путін любить блефувати. До того ж російська техніка застаріла. Нині невідомо, в якому стані вона перебуває. Через це застосування ядерної зброї малоймовірне. Так, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що такі дії свідчать про страх глави Кремля, адже він програє, тож Росії залишилося лише лякати. Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов також переконаний, що Путін вдається до ядерного шантажу.

Михайло Шейтельман зауважив, що під час зустрічі Владімір Путін та Сі Цзіньпін підписали фінальну декларацію, де був пункт про те, що вони будуть підтримувати нерозповсюдження ядерної зброї. Там мовилося про союз Великої Британії, Австралії та США.

"У цьому пункті було прописано: "Нерозповсюдження ядерної зброї. Ми будемо протидіяти розповсюдженню ядерної зброї тощо", – сказав він.

Згодом, зазначив політтехнолог, щойно глава КНР поїхав, то президент країни-агресорки одразу ж розповсюджує ядерну зброю.

"Тобто, йому наплювати на те, що говорить Сі. Він сказав, але Путін продовжує свою ядерну діяльність. І я, на жаль, боюся, що це все – реальність", – розповів він.

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Не від Путіна, а від росіян

Михайло Шейтельман наголосив, що 85% росіян підтримують Владіміра Путіна. Він припускає, що, ймовірно, більшість із них і підтримує ідею превентивного ядерного удару по Польщі.

"Тобто, це не Путін буде завдавати ядерний удар, це вся Росія. Не всі росіяни, але весь російський народ і більшість жителів Росії буде за це. Чому? Адже вони вважають, що їм у відповідь не прилетить", – заявив політтехнолог.

Усе через те, переконаний він, що їм нічого про це не розповідали.

"Ось вони сказали, що розташують ядерну зброю в Білорусі. Чи заявили у відповідь, наприклад, США, що завдадуть ядерний удар по Росії, якщо вона буде його застосовувати? Не заявили", – відзначив він.

Превентивні удари по Росії

Політтехнолог наголосив, що є Конвенція про нерозповсюдження ядерної зброї. В цьому документі є різні додатки. Один із них – резолюція ООН, де мовиться, що ядерні держави, згідно з цією Конвенцією, не мають права не лише завдавати ударів по неядерних країнах, але і погрожувати їм ядерною зброєю.

"За останній рік російські політики погрожували ядерною зброєю Україні, Польщі, Німеччині, Нідерландам, Великій Британії, Литві та США", – зазначив Шейтельман.

Він зауважив, що Польща, Нідерланди, Німеччина та Україна – неядерні країни. Тобто, це пряма загроза застосувати ядерну зброю проти неядерних країн.

Ви знаєте, що, згідно з Конвенцією, мають зробити інші ядерні країни? Вони мають завдати превентивні удари по цій країні – по Росії. А ми ще нічого навіть не чули про це,

– сказав політтехнолог.

Що має почути Україна

Він додав, що чули лише про те, що ЄС введе санкції проти Білорусі. Але ЄС нічого не може зробити, адже це не військова організація.

"Але ми маємо почути від НАТО, а головне – ми маємо почути від учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що саме вони, 4 країни – Китай, Франція, Велика Британія та США завдадуть удару по Росії", – сказав він.

Михайло Шейтельман переконаний, що ці країни це зобов’язані зробити.

Він відзначив, що, Білорусь є неядерною країною і є співучасницею нападу на Україну. Так, згідно з цією Конвенцією, якщо неядерна країна напала на іншу неядерну країну у союзі з ядерною, тобто, Росією, тоді Китай, Франція, Велика Британія, мають завдати ядерний удар по Росії.

"Згідно з цим договором. Де він?" – підсумував політтехнолог.

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