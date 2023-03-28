Почему опасно расположение ядерного оружия в Беларуси: Шейтельман оценил угрозы Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет разместить российское ядерное оружие в Беларуси. И эта ядерная эскалация – не шутка и не пустая угроза.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что, если российский диктатор доживет до этого времени, то все-таки разместит ядерное оружие в Беларуси.

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"Зачем? Чтобы напугать тех или других? Нет, это, чтобы стрелять. Он размещает ядерное оружие, чтобы его использовать", – предположил он.

Решится ли Путин

Политтехнолог отметил, что здесь не говорится, что это может быть прямо завтра или тогда, когда оружие будет уже в Беларуси. Мол, когда Россия накапливала свои войска у границы с Украиной, украинцам говорили, что Путин никогда не решится на вторжение.

Более года горячей войны, все, что он говорит, если может это сделать, он это делает. Есть вещи, которые не может. Он говорит, что захватит Киев и не может его захватить. Но мог начать войну – начал,

– рассказал Шейтельман.

По его словам, это касается также обстрелов энергетической инфраструктуры, убийств мирного населения, похищения детей.

"Он может применить ядерное оружие? Может. Значит, применит его рано или поздно. Мы не должны расслабляться вообще. Он прямо точно его применит. Поэтому, единственный способ борьбы с этим – это его остановить раньше, чем он это сделает", – заявил политтехнолог.

Си Цзиньпин – не авторитет

Президент России Владимир Путин любит блефовать. К тому же российская техника устарела. В настоящее время неизвестно, в каком состоянии она находится. Поэтому применение ядерного оружия маловероятно. Так, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о страхе главы Кремля, ведь он проигрывает, поэтому России осталось только пугать. Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов также убежден, что Путин прибегает к ядерному шантажу.

Михаил Шейтельман отметил, что во время встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали финальную декларацию, где был пункт о том, что они будут поддерживать нераспространение ядерного оружия. Там говорилось о союзе Великобритании, Австралии и США.

"В этом пункте было прописано: "Нераспространение ядерного оружия. Мы будем противодействовать распространению ядерного оружия и тому подобное", – сказал он.

Впоследствии, отметил политтехнолог, как только глава КНР уехал, то президент страны-агрессора сразу же распространяет ядерное оружие.

"То есть, ему наплевать на то, что говорит Си. Он сказал, но Путин продолжает свою ядерную деятельность. И я, к сожалению, боюсь, что это все – реальность", – рассказал он.

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Не от Путина, а от россиян

Михаил Шейтельман подчеркнул, что 85% россиян поддерживают Владимира Путина. Он предполагает, что, вероятно, большинство из них и поддерживает идею превентивного ядерного удара по Польше.

"То есть, это не Путин будет наносить ядерный удар, это вся Россия. Не все россияне, но весь российский народ и большинство жителей России будет за это. Почему? Ведь они считают, что им в ответ не прилетит", – заявил политтехнолог.

Все потому, убежден он, что им ничего об этом не рассказывали.

"Вот они сказали, что разместят ядерное оружие в Беларуси. Заявили ли в ответ, например, США, что нанесут ядерный удар по России, если она будет его применять? Не заявили", – отметил он.

Превентивные удары по России

Политтехнолог подчеркнул, что есть Конвенция о нераспространении ядерного оружия. В этом документе есть разные приложения. Одно из них – резолюция ООН, где говорится, что ядерные государства, согласно этой Конвенции, не имеют права не только наносить удары по неядерным странам, но и угрожать им ядерным оружием.

"За последний год российские политики угрожали ядерным оружием Украине, Польше, Германии, Нидерландам, Великобритании, Литве и США", – сказал Шейтельман.

Он отметил, что Польша, Нидерланды, Германия и Украина – неядерные страны. То есть, это прямая угроза применения ядерного оружия против неядерных стран.

Вы знаете, что, согласно Конвенции, должны сделать другие ядерные страны? Они должны нанести превентивные удары по этой стране – по России. А мы еще ничего даже не слышали об этом,

– сказал политтехнолог.

Что должна услышать Украина

Он добавил, что слышали только о том, что ЕС введет санкции против Беларуси. Но ЕС ничего не может сделать, ведь это не военная организация.

"Но мы должны услышать от НАТО, а главное – мы должны услышать от участников Договора о нераспространении ядерного оружия, что именно они, 4 страны – Китай, Франция, Великобритания и США нанесут удар по России", – сказал он.

Михаил Шейтельман убежден, что эти страны обязаны это сделать.

Он отметил, что Беларусь является неядерной страной и является соучастницей нападения на Украину. Так, согласно этой Конвенции, если неядерная страна напала на другую неядерную страну в союзе с ядерной, то есть Россией, тогда Китай, Франция, Великобритания, должны нанести ядерный удар по России.

"Согласно этому договору. Где он?" – подытожил политтехнолог.

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