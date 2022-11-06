Путін відмовився від ідеї ядерної зброї, – Арестович припустив, чого чекати від Росії

Олаф Шольц 4 листопада побував у Пекіні. Під час розмови з канцлером Німеччини лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив проти ядерної війни.

Фактично це потужний сигнал Кремлю про те, що Китай не схвалює ядерні погрози Росії. Про це у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE" заявив радник глави ОП Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Яку стратегію Путін обрав замість ядерної зброї

За його словами, останнім часом Москва припинила озвучувати свої ядерні погрози. Причому це сталося задовго до поїздки Шольца у Китай.

Росія почала завдавати ударів по нашій інфраструктурі, зокрема іранськими дронами. Це означає, що Путін відмовився від ідеї застосування ядерної зброї, принаймні на цьому етапі. Адже раніше у нього був вибір: або це рішення, або інше. А разом це не працює,

– сказав Арестович.

На що сподівається Кремль

Радник глави ОП зазначив, що Росія мала 2 зовсім різні стратегії, кожна з яких тягне за собою певні наслідки.

Застосування ядерної зброї означало б різку ескалацію, втрату контролю над ситуацією, початок війни з НАТО.

А удари по інфраструктурі – це затягування процесу війни, яке й обрала Росія. За словами Арестовича, Кремль таким чином сподівається "заморозити Україну та Європу" і одночасно хоче домовитися з Китаєм на саміті G20.

Радник глави ОП додав, що Владімір Путін також частково чекає, що на виборах у США республіканці отримають більшість у Конгресі, й тоді зменшаться обсяги військової допомоги Україні.

Росіяни просто затягують час та шукають якісь рішення. Навіть коли в Росії оголосили часткову мобілізацію, це означало, що загроза застосування ядерної зброї дуже впала. Адже це зовсім інший сценарій,

– зауважив Арестович.

Що є аргументом для Путіна

Він зазначив, що загроза того, що Росія застосує ядерну зброю, залишається "дуже примарною". Тим паче що генсек НАТО Єнс Столтенберг ще раз попередив, що у разі такого кроку наслідки для Росії будуть катастрофічними, насамперед особисто для Путіна.

Якщо хтось міг подумати, що погрози з боку Заходу – це не аргумент і Путін готовий згоріти в ядерному попелі, то погрози з боку Китаю – це дуже великий аргумент,

– сказав радник глави ОП.

За словами Арестовича, Китай та Індія ще у вересні на саміті Шанхайської організації співробітництва визначилися і чітко висловили свою позицію: жодної ядерної зброї у конфлікті в Україні.

Що означає заява Шольца та Сі Цзіньпіна

Радник глави ОП наголосив, що позиція Китаю щодо неможливості застосування ядерної зброї посилюється тим, що Сі Цзіньпін висловив свою точку зору саме канцлеру Німеччини.

Це важливе питання побудови європейсько-китайських відносин. Німеччина та Китай будують спільні сценарії, які можуть зруйнуватися фактом застосування ядерної зброї,

– зазначив Арестович.

Він додав, що люди не люблять, коли їхні плани ламають, особливо китайці.

"Китай – це остання надія Путіна"

За словами радника глави ОП, російський диктатор Владімір Путін буде змушений дослухатися до попереджень з боку Китаю, адже робить велику ставку на співпрацю з Пекіном.

Арестович нагадав, що уряд Великої Британії забороняє іншим країнам користуватися послугами її компаній для транспортування російської нафти. Йдеться про випадки, якщо нафта не купуватиметься за ціною, обмеженою західними урядами.

Британці відмовляються навіть страхувати таку нафту. А ніхто не возитиме незастраховану нафту. Китай – це остання надія Путіна. І якщо Китай каже: "Давайте без ядерної зброї", то це дуже багато означає,

– сказав радник глави ОП.

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Ядерний шантаж з боку Росії: коротко