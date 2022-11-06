Відповідна заява Пекіну є демонстрацією серйозного лідерства і знаком Путіну, що у разі застосування ядерної зброї російський диктатор матиме проблеми й з Китаєм. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Сі Цзіньпін попередив Путіна, але прямо не назвав

Це було перше й останнє китайське попередження. Сі Цзіньпін два рази говорити з Путіним не буде,

– зауважив Давидюк.

Утім, у своїй заяві китайський лідер не згадував Путіна, а лише сказав про застосування ядерної зброї. Так, Китай не може прямо критикувати Росію, оскільки тоді власний електорат не зрозуміє його.

"Що Сі Цзіньпін скаже – автократія в Росії це погано? А автократія в Китаї це добре? Чи нападати на свого сусіда це погано? А в той час готує напад на Тайвань?", – наголосив політолог.

Пекін не пробачить Кремль

У Китаю є геополітичні інтереси в торгівлі, яким важливо, щоб війни Росії проти України не було. Водночас очільник Кремля "кинув" Сі Цзіньпіна, коли обіцяв, що швидко все завершить і Пекін не відчує наслідків.

Утім, вже 8 місяців російський диктатор не може досягти якихось результатів в Україні, тому виглядає слабаком, який не стримав слова, в очах очільника Китаю. Так, війною з нашою державою Путін підставив Сі Цзіньпіна на трильйони доларів.

Він (Сі Цзіньпін – 24 канал) цього не пробачить. Путін буде економічно та політично четвертований Сі Цзіньпіном за те, що підставив його,

– розповів політолог.

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