Перший російський генерал – в клітці: чому посадили заступника Шойгу

Тимура Іванова, заступника міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу, відправили до СІЗО на два місяці. Це перший генерал у новітній історії Росії, який зайшов у клітку у службовій формі з погонами на плечах.

Російський політтехнолог Аббас Галлямов повідомив 24 Каналу, що Тимур Іванов був вкрай близьким до Сергія Шойгу – майже його "гаманцем". Він відповідав за обладнання, споруди та забудови в окупованому Маріуполі.

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Просто так у Росії не садять

РосЗМІ написали про те, що насправді Іванова звинувачують у держзраді. За їхніми словами, ніхто не став би садити Іванова просто за корупцію, справу щодо якої слідчий комітет розробляв ще у 2017 – 2018 роках.

Тоді Шойгу вдалося заблокувати тему корупції, що чудово демонструє їхні звичаї. Якщо за людину, яка потрапила до корупційного скандалу, клопочеться член неформального путінського політбюро, тоді, значить, це взагалі не корупція,

– підкреслив Аббас Галлямов.

На його думку, звинувачення у держзраді означає, що шпигунство у Росії досягло серйозних масштабів. У цьому сенсі їхні дії, які вони вчиняли щодо російських лібералів у 1937 році, почали збуватися. Особливістю того року було те, що садили не ворогів, яких не лишилося, а своїх, яких оголошували ворогами.

Шанси Шойгу падають

Тимур Іванов відомий своєю любов'ю до розкішного способу життя та поїздками на Лазурне узбережжя, тому чекісти накопичували злість щодо нього та зуміли переконати Путіна у держзраді Іванова.

Я не вірю в держзраду на такому рівні, адже немає мотивації змінювати режим у держави, яка дала тобі все. Ці люди можуть вести інтриги один проти одного, але точно не змінюватимуть батьківщину на користь чогось іншого. Тому ця підозра є показовою і означає, що путінський режим повертається до 1937 року,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що такі події у Росії відбуваються в момент, коли остаточно вирішується доля майбутнього уряду. Арешт – це індикатор того, що Шойгу в очах Путіна не є кимось, кого треба берегти і поважати, і його шанс утриматися в уряді тепер стрімко падає.

Путін шукає ефективнішого вояку

Також цікаво, що одразу після того, як законопроєкт про допомогу Україні від США, який висів у Конгресі пів року і не рухався, нарешті прийняли, заарештовують спільника Шойгу.

Можливо, Путін остаточно зрозумів, що проскочити Шойгу не вдасться і треба повністю змінювати структуру управління військами. Бо воювати з українськими військовими, коли ті практично без зброї, ще можна, а от у ситуації, коли в України з'явиться ця зброя (від західних партнерів – 24 Канал), то потрібно когось іншого туди відправляти,

– сказав Галлямов.

Він вважає, що ця історія може бути пов'язана з бажанням Путіна знайти ефективнішого військового, ніж нинішнє керівництво міністерства оборони.

Євген Пригожин здавався саме таким ефективним військовим, ніж нинішнє керівництво міноборони Росії. Тому Путін довгий час терпів усі його витівки і скандали і позбувся його вже тільки тоді, коли Пригожин уже практично почав розвалювати систему через свої амбіції,

– наголосив політтехнолог.

Він підсумував, що остаточне рішення про долю нинішнього керівництва міноборони Путін ухвалив саме тому, що в нього з'явилися нові кандидати та більш ефективні військові.

У Кремлі не все добре