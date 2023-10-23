Засуджений "регіонал" Єфремов утік з України до московських апартаментів за 4 мільйони, – ЗМІ

Ексочільник фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов після початку повномасштабного вторгнення втік з України до Москви. Він виїхав залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп" на кордоні зі Словаччиною.

Колишній депутат до повномасштабної війни чотири рази їздив до Росії. Востаннє він там був 4 лютого 2022 року і повернувся в Україну 19 лютого.

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Де зараз ховається Єфремов

За даними журналістів, 18 березня 2022 року Єфремов утік з України залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп" на кордоні зі Словаччиною. Зараз він перебуває у житловому комплексі "Тріумф-Палас", що розташований у Москві.

Зазначається, що апартаменти належать сину екснардепа Ігорю Єфремову. Квартира двоповерхова і розташована на 26 та 27 поверхах. Орієнтовно вона коштує 2,8 мільйона доларів.



Квартира Єфремова у Москві / "Схеми"

Згідно з документами Єфремова, також у нього є апартаменти у "Тріумф-Паласі" на 11 поверсі. Їхня вартість становить близько 1,2 мільйона доларів.



Ще одні апартаменти Єфремова у Москві / "Схеми"

Водночас ексрегіонал має російський ідентифікаційний номер платника податків (ІНН) та страховий номер, що дозволяє отримувати пенсію на території країни-агресорки.



ІНН Єфремова / "Схеми"



Єфремов отримує пенсію у Росії / "Схеми"

Що відомо про справу Єфремова