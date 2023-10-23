Засуджений "регіонал" Єфремов утік з України до московських апартаментів за 4 мільйони, – ЗМІ
Джерело:"Схеми"
Ексочільник фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов після початку повномасштабного вторгнення втік з України до Москви. Він виїхав залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп" на кордоні зі Словаччиною.
Колишній депутат до повномасштабної війни чотири рази їздив до Росії. Востаннє він там був 4 лютого 2022 року і повернувся в Україну 19 лютого.
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Де зараз ховається Єфремов
За даними журналістів, 18 березня 2022 року Єфремов утік з України залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп" на кордоні зі Словаччиною. Зараз він перебуває у житловому комплексі "Тріумф-Палас", що розташований у Москві.
Зазначається, що апартаменти належать сину екснардепа Ігорю Єфремову. Квартира двоповерхова і розташована на 26 та 27 поверхах. Орієнтовно вона коштує 2,8 мільйона доларів.
Квартира Єфремова у Москві / "Схеми"
Згідно з документами Єфремова, також у нього є апартаменти у "Тріумф-Паласі" на 11 поверсі. Їхня вартість становить близько 1,2 мільйона доларів.
Ще одні апартаменти Єфремова у Москві / "Схеми"
Водночас ексрегіонал має російський ідентифікаційний номер платника податків (ІНН) та страховий номер, що дозволяє отримувати пенсію на території країни-агресорки.
Єфремов отримує пенсію у Росії / "Схеми"
Що відомо про справу Єфремова
- У 2015 році Єфремова затримали та звинуватили у сприянні сепаратизму та зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України. Згодом його відпустили.
- За рік Єфремова затримали повторно.
- З 2017 року розгляд справи Єфремова перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ.
- 22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.
- 8 листопада Печерський районний суд Києва закрив кримінальну справу щодо колишніх народних депутатів Олександра Єфремова, Олександра Стояна (входили до фракції "Партії регіонів") і Сергія Гордієнка (з Компартії) за прийняття "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.