Колишній депутат до повномасштабної війни чотири рази їздив до Росії. В останнє він там був 4 лютого 2022 року і повернувся в Україну 19 лютого.

Зверніть увагу Єфремов став "цапом відбувайлом", – експерт сказав, хто кришував ексрегіонала

Де зараз ховається Єфремов

За даними журналістів, 18 березня 2022 року Єфремов утік з України залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп" на кордоні зі Словаччиною. Зараз він перебуває у житловому комплексі "Тріумф-Палас", що розташований у Москві.

Зазначається, що апартаменти належать сину екснардепа Ігорю Єфремову. Квартира двоповерхова і розташована на 26 та 27 поверхах. Орієнтовно вона коштує 2,8 мільйона доларів.

Згідно з документами Єфремова, також у нього є апартаменти у "Тріумф-Паласі" на 11 поверсі. Їхня вартість становить близько 1,2 мільйона доларів.

Водночас ексрегіонал має російський ІНН та страховий номер, що дозволяє отримувати пенсію на території країни-агресорки.