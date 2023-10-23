Осужденный "регионал" Ефремов сбежал из Украины в московские апартаменты за 4 миллиона, – СМИ
Источник:"Схемы"
Экс-глава фракции "Партии регионов" Александр Ефремов после начала полномасштабного вторжения сбежал из Украины в Москву. Он выехал по железной дороге через контрольно-пропускной пункт "Чоп" на границе со Словакией.
Бывший депутат до полномасштабной войны четырежды ездил в Россию. В последний раз он там был 4 февраля 2022 года и вернулся в Украину 19 февраля.
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Где сейчас прячется Ефремов
По данным журналистов, 18 марта 2022 года Ефремов сбежал из Украины по железной дороге через контрольно-пропускной пункт "Чоп" на границе со Словакией. Сейчас он находится в жилом комплексе "Триумф-Палас", расположенном в Москве.
Отмечается, что апартаменты принадлежат сыну экс-нардепа Игорю Ефремову. Квартира двухэтажная и расположена на 26 и 27 этажах. Примерно она стоит 2,8 миллиона долларов.
Квартира Ефремова в Москве / "Схемы"
Согласно документам Ефремова, также у него есть апартаменты в "Триумф-Паласе" на 11 этаже. Их стоимость составляет около 1,2 миллионов долларов.
Еще одни апартаменты Ефремова в Москве / "Схемы"
В то же время у экс-регионала российский ИНН и страховой номер, позволяющий получать пенсию на территории страны-агрессорки.
Ефремов получает пенсию в России / "Схемы"
Что известно о деле Ефремова
- В 2015 году Ефремова задержали и обвинили в содействии сепаратизму и посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины. Позже его отпустили.
- Через год Ефремова задержали повторно.
- С 2017 года рассмотрение дела Ефремова перенаправили в Луганскую область в город Старобельск.
- 22 июля Апелляционный суд Киева, рассмотрев жалобу защитников Ефремова, принял решение отпустить его под круглосуточный домашний арест в Киеве.
- 8 ноября Печерский районный суд Киева закрыл уголовное дело в отношении бывших народных депутатов Александра Ефремова, Александра Стояна (входили во фракцию "Партии регионов") и Сергея Гордиенко (из Компартии) за принятие "диктаторских законов" 16 января 2014 года.