Осужденный "регионал" Ефремов сбежал из Украины в московские апартаменты за 4 миллиона, – СМИ

Экс-глава фракции "Партии регионов" Александр Ефремов после начала полномасштабного вторжения сбежал из Украины в Москву. Он выехал по железной дороге через контрольно-пропускной пункт "Чоп" на границе со Словакией.

Бывший депутат до полномасштабной войны четырежды ездил в Россию. В последний раз он там был 4 февраля 2022 года и вернулся в Украину 19 февраля.

Обратите внимание Ефремов стал "козлом отпущения", – эксперт сказал, кто крышевал экс-регионала

Где сейчас прячется Ефремов

По данным журналистов, 18 марта 2022 года Ефремов сбежал из Украины по железной дороге через контрольно-пропускной пункт "Чоп" на границе со Словакией. Сейчас он находится в жилом комплексе "Триумф-Палас", расположенном в Москве.

Отмечается, что апартаменты принадлежат сыну экс-нардепа Игорю Ефремову. Квартира двухэтажная и расположена на 26 и 27 этажах. Примерно она стоит 2,8 миллиона долларов.



Квартира Ефремова в Москве / "Схемы"

Согласно документам Ефремова, также у него есть апартаменты в "Триумф-Паласе" на 11 этаже. Их стоимость составляет около 1,2 миллионов долларов.



Еще одни апартаменты Ефремова в Москве / "Схемы"

В то же время у экс-регионала российский ИНН и страховой номер, позволяющий получать пенсию на территории страны-агрессорки.



ИНН Ефремова / "Схемы"



Ефремов получает пенсию в России / "Схемы"

Что известно о деле Ефремова