Це відповідь Путіну, – політтехнолог назвав головну ідею заяви Макрона про ядерну зброю

Останніми тижнями Еммануель Макрон висловлює дедалі наполегливішу позицію щодо Росії, заявляючи про її "неминучу поразку". Він застеріг західні держави від прояву будь-яких ознак слабкості по відношенню до Кремля.

Також французький президент повторив свою позицію про те, що не можна виключати введення західних військ в Україну. Яка головна ідея заяв Макрона, припустив в етері 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Який основний намір Макрона

Еммануель Макрон чітко сказав, що Франція не наступатиме на Росію. Однак, за словами політтехнолога, французька армія може брати участь в обороні. Намір очільника Франції полягає у тому, щоб ввести війська у ті міста, яким буде загрожувати прорив російських солдатів. Французи хочуть захистити мирне населення України та не допустити скоєння геноциду.

Важливими словами Макрона також є те, що він назвав російсько-українську війну "екзистенційною" для Європи – війною за існування європейців та їхніх цінностей. Президент Франції прямо заявив, що перемога України – питання фізичного буття Східної Європи.

"Макрон пояснив Путіну, що Франція має атомну зброю. Це відповідь на нещодавнє інтерв'ю Путіна. "У нас є атомна бомба, тому ми захищені, – говорить він, – але втратимо обличчя, якщо не зможемо захистити тих, у кого її нема". Це, напевно, його головна ідея", – наголосив Михайло Шейтельман.

12 березня Владімір Путін заявив, що під час війни в Україні ніколи не було необхідності використовувати тактичну ядерну зброю, і ця думка ніколи не приходила йому в голову. Він не вважає, що Росія і США рухаються до ядерного конфлікту. Проте, за його словами, країни, які заявили, що у них немає "червоних ліній" щодо Росії, мають розуміти, що Москва відповість тим самим.

Французький президент подає свою участь та пропозиції про введення західних військ як ідею ядерної наддержави, яка давно пообіцяла захистити тих, у кого немає привілеїв – ядерки. Це справді перевага, дана за договором про нерозповсюдження ядерної зброї у 1968 році. Відтак 5 країн, підписанти документа, зобов'язуються обороняти неядерні держави.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї Міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами узятих за умовами Договору зобов'язань щодо обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї. За ДНЯЗ 5 країн були визнані такими, що мають ядерну зброю: Франція (підписала у 1992), Китай (1992), Радянський Союз (1968; Росія – як правонаступниця СРСР), Велика Британія (1968) та США (1968).

Що відомо про позицію Франції