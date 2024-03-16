Також французький президент повторив свою позицію про те, що не можна виключати введення західних військ в Україну. Яка головна ідея заяв Макрона, припустив в етері 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Який основний намір Макрона
Еммануель Макрон чітко сказав, що Франція не наступатиме на Росію. Однак, за словами політтехнолога, французька армія може брати участь в обороні. Намір очільника Франції полягає у тому, щоб ввести війська у ті міста, яким буде загрожувати прорив російських солдатів. Французи хочуть захистити мирне населення України та не допустити скоєння геноциду.
Важливими словами Макрона також є те, що він назвав російсько-українську війну "екзистенційною" для Європи – війною за існування європейців та їхніх цінностей. Президент Франції прямо заявив, що перемога України – питання фізичного буття Східної Європи.
"Макрон пояснив Путіну, що Франція має атомну зброю. Це відповідь на нещодавнє інтерв'ю Путіна. "У нас є атомна бомба, тому ми захищені, – говорить він, – але втратимо обличчя, якщо не зможемо захистити тих, у кого її нема". Це, напевно, його головна ідея", – наголосив Михайло Шейтельман.
Французький президент подає свою участь та пропозиції про введення західних військ як ідею ядерної наддержави, яка давно пообіцяла захистити тих, у кого немає привілеїв – ядерки. Це справді перевага, дана за договором про нерозповсюдження ядерної зброї у 1968 році. Відтак 5 країн, підписанти документа, зобов'язуються обороняти неядерні держави.
Договір про нерозповсюдження ядерної зброїМіжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами узятих за умовами Договору зобов'язань щодо обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї. За ДНЯЗ 5 країн були визнані такими, що мають ядерну зброю: Франція (підписала у 1992), Китай (1992), Радянський Союз (1968; Росія – як правонаступниця СРСР), Велика Британія (1968) та США (1968).
Що відомо про позицію Франції
- Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз зіштовхнеться з "екзистенційною" загрозою російського вторгнення, якщо Росія не зазнає поразки у війні проти України. Він сказав, що для Європи важливо не малювати "червоні лінії", які б сигналізували Кремлю про слабкість і заохочували б його продовжувати війну.
- Французький глава також висловився щодо переговорів з російським президентом Владіміром Путіним. Макрон наголосив, що він був тим, хто "найбільше з Путіним говорив до війни", однак підкреслив, що вже не розмовляв з главою Кремля "кілька місяців".
- Макрон висловив сподівання, що одного дня настане час для мирних переговорів з російським президентом, "ким би він не був", вперше припустивши можливість того, що Путін більше не буде керувати Росією.