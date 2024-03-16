Это ответ Путину, – политтехнолог назвал главную идею заявления Макрона о ядерном оружии

В последние недели Эммануэль Макрон выражает все более настойчивую позицию в отношении России, заявляя о ее "неизбежном поражении". Он предостерег западные государства от проявления любых признаков слабости по отношению к Кремлю.

Также французский президент повторил свою позицию о том, что нельзя исключать введения западных войск в Украину. Какая главная идея заявлений Макрона, предположил в эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Каково основное намерение Макрона

Эммануэль Макрон четко сказал, что Франция не будет наступать на Россию. Однако, по словам политтехнолога, французская армия может участвовать в обороне. Намерение главы Франции заключается в том, чтобы ввести войска в те города, которым будет угрожать прорыв российских солдат. Французы хотят защитить мирное население Украины и не допустить совершения геноцида.

Важными словами Макрона также является то, что он назвал российско-украинскую войну "экзистенциальной" для Европы – войной за существование европейцев и их ценностей. Президент Франции прямо заявил, что победа Украины – вопрос физического бытия Восточной Европы.

"Макрон объяснил Путину, что Франция имеет атомное оружие. Это ответ на недавнее интервью Путина. "У нас есть атомная бомба, поэтому мы защищены, – говорит он, – но потеряем лицо, если не сможем защитить тех, у кого его нет". Это, наверное, его главная идея", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

12 марта Владимир Путин заявил, что во время войны в Украине никогда не было необходимости использовать тактическое ядерное оружие, и эта мысль никогда не приходила ему в голову. Он не считает, что Россия и США движутся к ядерному конфликту. Однако, по его словам, страны, которые заявили, что у них нет "красных линий" в отношении России, должны понимать, что Москва ответит тем же.

Французский президент подает свое участие и предложения о введении западных войск как идею ядерной сверхдержавы, которая давно пообещала защитить тех, у кого нет привилегий – ядерки. Это действительно преимущество, дано по договору о нераспространении ядерного оружия в 1968 году. Поэтому 5 стран, подписанты документа, обязуются оборонять неядерные государства.

Договор о нераспространении ядерного оружия Международный акт, разработан Комитетом по разоружению ООН с целью помешать расширению круга государств, имеющих ядерное оружие, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых по условиям Договора обязательств по ограничению возможности возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. По ДНЯО 5 стран были признаны такими, имеющих ядерное оружие: Франция (подписала в 1992), Китай (1992), Советский Союз (1968; Россия – как правопреемница СССР), Великобритания (1968) и США (1968).

Что известно о позиции Франции