Думки розходяться, але є позитив: заява Макрона зняла усі маски з країн Європи

Заява президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірне введення західних військ на територію України показала зміну риторики партнерів. Мовляв, тепер вони говорять про те, що перемога над Росією забезпечить стабільність і безпеку Європі.

Уже немає страху перед ядерною зброєю, якою країна-агресорка повсякчас лякає. Ця дискусія серед західних політиків пішла, вважає дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко. У розмові з 24 Каналом він відзначив, що зараз скидають маски і ті, хто співпрацював чи хотів повернутися до співпраці з Росією, і ті, хто її боявся та за рахунок України вважав доцільним отримати баланс.

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"Зараз точаться різні думки, але дискусія започаткована. І важливо, що її ми бачимо вперше", – наголосив дипломат.

Зміна думок у Європі

На думку Осипенка, за два роки війни Європа нарешті збагнула, що Путін не зупинятиметься. А її нерішучість у прийнятті рішень лише стимулює та мотивує диктатора.

"Тому вони почали робити більш активні і агресивні заяви, що треба допомагати Україні, тому що Україна дає можливість нам змінити, підготуватися краще до війни, провести реформи всередині Європейського союзу. Вони зрозуміли наскільки актуально те, що Україна стоїть, захищає Європу і зараз шукаються неординарні варіанти, як допомогти фінансово, в військовому плані", – сказав політолог-міжнародник.

Тому тепер йдуть дискусії щодо далекобійної зброї і кардинально змінюються підходи європейців. Зокрема, у питаннях нарощування військових потужностей.

"Урсула фон дер Ляєн на слуханнях в Європейському парламенті сказала, що у турборежимі треба змінювати оборонні можливості і взагалі підготуватися до цієї великої війни. Мовиться про п'ять років, які Україна гарантуватиме для ЄС", – додав Осипенко.

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