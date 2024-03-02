Мнения расходятся, но есть позитив: заявление Макрона сняло все маски со стран Европы

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном вводе западных войск на территорию Украины показало смену риторики партнеров. Мол, теперь они говорят о том, что победа над Россией обеспечит стабильность и безопасность Европе.

Уже нет страха перед ядерным оружием, которым страна-агрессор постоянно пугает. Эта дискуссия среди западных политиков пошла, считает дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что сейчас сбрасывают маски и те, кто сотрудничал или хотел вернуться к сотрудничеству с Россией, и те, кто ее боялся и за счет Украины считал целесообразным получить баланс.

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"Сейчас идут разные мнения, но дискуссия начата. И важно, что ее мы видим впервые", – подчеркнул дипломат.

Изменение мнений в Европе

По мнению Осипенко, за два года войны Европа наконец поняла, что Путин не будет останавливаться. А ее нерешительность в принятии решений только стимулирует и мотивирует диктатора.

"Поэтому они начали делать более активные и агрессивные заявления, что надо помогать Украине, потому что Украина дает возможность нам изменить, подготовиться лучше к войне, провести реформы внутри Европейского союза. Они поняли насколько актуально то, что Украина стоит, защищает Европу и сейчас ищут неординарные варианты, как помочь финансово, в военном плане", – сказал политолог-международник.

Поэтому теперь идут дискуссии по дальнобойному оружию и кардинально меняются подходы европейцев. В частности, в вопросах наращивания военных мощностей.

"Урсула фон дер Ляйен на слушаниях в Европейском парламенте сказала, что в турборежиме надо менять оборонные возможности и вообще подготовиться к этой большой войне. Говорится о пяти годах, которые Украина будет гарантировать для ЕС", – добавил Осипенко.

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