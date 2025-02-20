Американістка відповіла, як Трамп ставиться до Зеленського, і чому США наполягають на виборах
- Зеленський розуміє, як взаємодіяти з Трампом, що підтверджують його дії під час міжнародних переговорів і зустрічей.
- Дональд Трамп заявив, що Україна повинна провести вибори, мовляв, це є однією з умов для досягнення миру. Однак, США наполягають на виборах, пишаючись своєю виборчою системою і досвідом проведення виборів під час криз.
Дональд Трамп наголосив, що Україна повинна провести вибори, мовляв, це зумовлено "об'єктивною ситуацією". Ця та інші заяви Трампа викликають запитання щодо його реального ставлення до президента України.
Політологиня-американістка Олександра Філіппенко детально розповіла 24 Каналу
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Як Трамп ставиться до Зеленського
Після переговорів США та Росії у Саудівській Аравії Дональд Трамп відзначився доволі суперечливими заявами про Україну та Володимира Зеленського безпосередньо.
Трамп насамперед бізнесмен, потім вже політик, а певні стосунки і почуття у нього далеко на фоні. Останні дії Зеленського вказують на чітке розуміння того, як мислить Трамп. Наприклад, він не підписав "наосліп" угоду про рідкоземельні метали, а процес укладання угоди для Трампа – дуже важливий. Він любить складні переговори,
– зауважила Олександра Філіппенко.
Крім того, на тлі зустрічі американської та російської делегацій в Ер-Ріяді, Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії, і зустрівся з президентом Туреччини – Реджепом Ердоганом. Його дії свідчать про те, що він розуміє, як поводитися з Трампом, вважає американістка.
"Трампу такий підхід має радше подобатися. Коли свого часу Дональд Трамп назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії" – це було великим компліментом від такого ж "продавця"", – зауважила політологиня.
Чому США наполягають на проведенні виборів
Водночас Дональд Трамп почав наполягати на проведенні виборів в Україні. Мовляв, це є однією з умов для укладення миру, та й рейтинг підтримки Зеленського нібито наднизький – усього 4%.
Однак таку заяву Трампа спростувала соціологія. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, станом на першу половину лютого Володимиру Зеленському довіряють 57% українців. Рівень недовіри сягає 37%, а баланс довіри – недовіри становить +20%.
Американці дуже пишаються своєю виборчою системою, хоч вона й дуже складна. Зокрема, американці пишаються тим, що проводили вибори у часи Громадянської війни ще всередині 19 століття. Тому США і вважають, що будь-яка інша країна у будь-яких умовах теж може проводити вибори,
– пояснила Філіппенко.
Варто наголосити, що українське законодавство чітко роз'яснює, що проведення виборів під час воєнного стану є неможливим. Тож, наприклад, заяви Путіна про "нелегітимність" Зеленського є лиш спробою розколоти українське суспільство, але аж ніяк не правда.
Нагадаємо також, що раніше Давид Арахамія пояснив, що вибори в Україні можливі лише через 6 місяців після завершення воєнного стану.