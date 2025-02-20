Американистка ответила, как Трамп относится к Зеленскому, и почему США настаивают на выборах
Дональд Трамп подчеркнул, что Украина должна провести выборы, мол, это обусловлено "объективной ситуацией". Это и другие заявления Трампа вызывают вопросы относительно его реального отношения к президенту Украины.
Политолог-американистка Александра Филиппенко подробно рассказала 24 Каналу
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Как Трамп относится к Зеленскому
После переговоров США и России в Саудовской Аравии Дональд Трамп отличился довольно противоречивыми заявлениями об Украине и Владимире Зеленском непосредственно.
Трамп прежде всего бизнесмен, потом уже политик, а определенные отношения и чувства у него далеко на фоне. Последние действия Зеленского указывают на четкое понимание того, как мыслит Трамп. Например, он не подписал "вслепую" соглашение о редкоземельных металлах, а процесс заключения сделки для Трампа – очень важен. Он любит сложные переговоры,
– отметила Александра Филиппенко.
Кроме того, на фоне встречи американской и российской делегаций в Эр-Рияде, Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию, и встретился с президентом Турции – Реджепом Эрдоганом. Его действия свидетельствуют о том, что он понимает, как вести себя с Трампом, считает американистка.
"Трампу такой подход должен скорее нравиться. Когда в свое время Дональд Трамп назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории" – это было большим комплиментом от такого же "продавца"", – заметила политолог.
Почему США настаивают на проведении выборов
В то же время Дональд Трамп начал настаивать на проведении выборов в Украине. Мол, это является одним из условий для заключения мира, и рейтинг поддержки Зеленского якобы сверхнизкий – всего 4%.
Однако такое заявление Трампа опровергла социология. По данным опроса Киевского международного института социологии, по состоянию на первую половину февраля Владимиру Зеленскому доверяют 57% украинцев. Уровень недоверия достигает 37%, а баланс доверия – недоверия составляет +20%.
Американцы очень гордятся своей избирательной системой, хоть она и очень сложная. В частности, американцы гордятся тем, что проводили выборы во времена Гражданской войны еще в середине 19 века. Поэтому США и считают, что любая другая страна в любых условиях тоже может проводить выборы,
– объяснила Филиппенко.
Стоит отметить, что украинское законодательство четко разъясняет, что проведение выборов во время военного положения невозможно. Поэтому, например, заявления Путина о "нелегитимности" Зеленского является лишь попыткой расколоть украинское общество, но отнюдь не правда.
Напомним также, что ранее Давид Арахамия объяснил, что выборы в Украине возможны только через 6 месяцев после завершения военного положения.