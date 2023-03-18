Як змінився підхід до збиття повітряних цілей в Україні: цікаві дані ЗСУ

За понад рік повномасштабної війни, яку розв'язала Росії, українські воїни змінили підхід до збиття повітряних цілей. Якщо на початку вторгнення вдалося знищувати небагато ракет, то зараз результати набагато кращі.

На перших порах збивали небагато ракет, адже не набули тих спроможностей. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Результат – врятовані життя та інфраструктура

На початку повномасштабної війни було 20 – 30% збиття ракет. Воїни застосовували і винищувальну авіацію, втім, це дуже складно. Частіше стали використовувати ПЗРК у складі мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України.

Ігнат зазначив, що часу на прийняття рішення в оператора ПЗРК дуже мало. Ворожа ракета летить зі швидкістю 800 – 900 кілометрів на годину. По-перше, її потрібно побачити візуально, що вночі складно дуже. По-друге, супроводити – запустити сам ПЗРК, навести ціль на ракету, захопити й прицільно вистрілити.

Але ми почали бачити, що це в принципі може працювати, питання в системі взаємодії. І тому почали створювати мобільні вогневі групи та пости спостереження. І це трішки посилило ППО. Якщо навіть 10% ракет збивають з тих ПЗРК, а зараз десь воно так і є, то це вже результат і врятовані життя та інфраструктура,

– наголосив речник Повітряних сил.

До речі, показники збиття цілей почали стрімко зростати, коли до України надійшло західне озброєння: як-от NASAMS, Iris-Т та інше.