На перших порах збивали небагато ракет, адже не набули тих спроможностей. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Результат – врятовані життя та інфраструктура

На початку повномасштабної війни було 20 – 30% збиття ракет. Воїни застосовували і винищувальну авіацію, втім, це дуже складно. Частіше стали використовувати ПЗРК у складі мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України.

Ігнат зазначив, що часу на прийняття рішення в оператора ПЗРК дуже мало. Ворожа ракета летить зі швидкістю 800 – 900 кілометрів на годину. По-перше, її потрібно побачити візуально, що вночі складно дуже. По-друге, супроводити – запустити сам ПЗРК, навести ціль на ракету, захопити й прицільно вистрілити.

Але ми почали бачити, що це в принципі може працювати, питання в системі взаємодії. І тому почали створювати мобільні вогневі групи та пости спостереження. І це трішки посилило ППО. Якщо навіть 10% ракет збивають з тих ПЗРК, а зараз десь воно так і є, то це вже результат і врятовані життя та інфраструктура,

– наголосив речник Повітряних сил.

До речі, показники збиття цілей почали стрімко зростати, коли до України надійшло західне озброєння: як-от NASAMS, Iris-Т та інше.

Зверніть увагу! Під час масованої атаки Росії 9 березня сили ППО спільно з іншими підрозділами ЗСУ з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 і "Калібр" збили 34. Також на брухт перетворили 4 іранські дрони.