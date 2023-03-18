На перших порах збивали небагато ракет, адже не набули тих спроможностей. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Результат – врятовані життя та інфраструктура
На початку повномасштабної війни було 20 – 30% збиття ракет. Воїни застосовували і винищувальну авіацію, втім, це дуже складно. Частіше стали використовувати ПЗРК у складі мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України.
Ігнат зазначив, що часу на прийняття рішення в оператора ПЗРК дуже мало. Ворожа ракета летить зі швидкістю 800 – 900 кілометрів на годину. По-перше, її потрібно побачити візуально, що вночі складно дуже. По-друге, супроводити – запустити сам ПЗРК, навести ціль на ракету, захопити й прицільно вистрілити.
Але ми почали бачити, що це в принципі може працювати, питання в системі взаємодії. І тому почали створювати мобільні вогневі групи та пости спостереження. І це трішки посилило ППО. Якщо навіть 10% ракет збивають з тих ПЗРК, а зараз десь воно так і є, то це вже результат і врятовані життя та інфраструктура,
– наголосив речник Повітряних сил.
До речі, показники збиття цілей почали стрімко зростати, коли до України надійшло західне озброєння: як-от NASAMS, Iris-Т та інше.