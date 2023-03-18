Как изменился подход к уничтожению воздушных целей в Украине: интересные данные ВСУ

За более чем год полномасштабной войны, которую развязала России, украинские воины изменили подход к сбитию воздушных целей. Если в начале вторжения удалось уничтожать немного ракет, то сейчас результаты гораздо лучше.

На первых порах сбивали немного ракет, ведь не приобрели эти возможности. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Результат – спасенные жизнь и инфраструктура

В начале полномасштабной войны было 20 – 30% сбития ракет. Воины применяли и истребительную авиацию, впрочем, это очень сложно. Чаще стали использовать ПЗРК в составе мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины.

Игнат отметил, что времени на принятие решения у оператора ПЗРК очень мало. Вражеская ракета летит со скоростью 800 – 900 километров в час. Во-первых, его нужно увидеть визуально, что ночью сложно очень. Во-вторых, сопроводить – запустить сам ПЗРК, навести цель на ракету, захватить и прицельно выстрелить.

Но мы начали видеть, что это в принципе может работать, вопрос в системе взаимодействия. Для этого начали создавать мобильные огневые группы и посты наблюдения. И это немного усилило ПВО. Если даже 10% ракет сбивают с тех ПЗРК, а сейчас где-то так и есть, то это уже результат и спасенные жизнь и инфраструктура,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Кстати, показатели сбития целей начали стремительно расти, когда в Украину поступило западное вооружение: например NASAMS, Iris-Т и другое.