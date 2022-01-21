Можливий напад Росії та окупація Харкова: про що розповів Зеленський в інтерв'ю Washington Post

Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському виданню The Washington Post. Президент оцінив ймовірність нападу Росії на Україну, а також припустив, що Кремль може спробувати окупувати Харків.

Не оминув президент і тему потенційних санкцій. 24 канал зібрав основні тези, які озвучив Зеленський в інтерв'ю.

До теми Буде початком масштабної війни, – Зеленський припустив, що Росія спробує окупувати Харків

У разі нападу Росії постраждають всі

Зеленський заявив, що у випадку нового російського нападу постраждає не лише Україна, а й сусідні держави. Він наголосив, якщо буде війна, то вона буде сильною. За словами політика, "програють всі", оскільки "сотні тисяч життів будуть втрачені".

Президент зауважив, що в цьому випадку можлива також міграційна криза.

Українці чинитимуть опір

Президент наголосив, якщо Москва нападе, українці реагуватимуть рішуче. Він переконаний, що, крім армії, кожен українець стане на захист своєї землі.

"Для нас найголовніше – зберегти нашу територію", – констатував політик.

Росія може спробувати окупувати Харків

Зеленський припускає, що Росія може спробувати окупувати деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Наприклад, Харків. Проте президент наголосив, що спроба захоплення великих міст стане початком великомасштабної війни.

У Харкові проживає понад мільйон жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни,

– сказав Зеленський.

Санкції слід вводити негайно

Зеленський виступив за негайне запровадження санкцій проти Росії. Він закликав партнерів до такого кроку, бо чекати на ескалацію – неправильна та недієва стратегія.

"Але чому ви не вводите санкції зараз, а чекаєте ескалації? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України? – запитав президент.

На його думку, після нападу обмеження вже не стримають Росію. Він зауважив, що це превентивний інструмент, тобто санкції можна застосовувати, а потім скасувати.

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